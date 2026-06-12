◇交流戦 阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日 みずほペイペイ）

阪神は11日のソフトバンク戦に1点差で競り負けた。昨年の日本シリーズ再戦となったこのカードで、2018年以来8年ぶりに3連敗。パワーと細かい技術を兼ね備える相手に屈し、藤川球児監督（45）は「当然、悔しい」と唇をかんだ。鬼門・みずほペイペイドームを、今年も克服できなかった。交流戦は5試合を残して4勝9敗になり、4年連続で勝ち越しがなくなった。

あと1点及ばなかった。そのわずかな差を生んだプレーに、藤川監督はソフトバンクの底力を感じていた。

「各選手がそれぞれパワーもあってしっかり振れるし、最後のセカンドから戻ってきた走塁のレベルの高さ。佐藤（輝）も素晴らしいバックホームで、坂本も素晴らしいタッチだったけれど、ああいう一つのプレーに非常にレベルの高さを感じた」

指摘した場面は同点の7回。1死一塁から犠打で走者を進められ、牧原大に右前打を許した。一、二塁間を抜けた打球に対し、佐藤輝の強肩がうなりを上げた。本塁へ完璧なワンバウンド送球。しかし、二塁走者・野村のヘッドスライディングが、坂本のタッチをかいくぐる。リクエストをしても、判定は覆らなかった。

最高のバックホームを、最短距離のベースランニングと巧みなスライディングに上回られた。プロの技術が凝縮した紙一重の攻防で接戦を落とした指揮官は、「自分たちもああいうプレーを求めてキャンプからやっているが、学びに変えてタイガース全体として強くならなきゃと思う」と悔しさを押し殺した。

1勝4敗で苦杯をなめた昨年の日本シリーズの再戦で、1勝もできないまま福岡の地を去る。鷹の本拠地での通算成績は、日本シリーズを含めてこれで15勝31敗3分け、勝率.326。鬼門の呪縛を解けないままだ。一発の破壊力や投手力だけでない、走攻守がかみ合ったパ王者の総合力を体感した藤川監督は「当然、悔しい。力に変えます」と言葉に力を込めた。

交流戦は4勝9敗となり、5試合を残して4年連続で勝率5割以下が確定した。苦戦の要因は、速球派が多いパ・リーグの投手陣を打ち崩せない打線にある。交流戦総得点32は、12球団ワーストに沈む。この夜は、ルーキーの立石が得点圏に走者を置いて2度、空振り三振に倒れ「切り替えて頑張ります」と唇をかんだ。

指揮官も得点力不足を真正面から見つめる。「ペナントレースは長い。我慢をしなければいけないときもある」。チャンスはつくれている。あと1本。その1本が出始めたとき、猛虎の進撃が始まる。

○…阪神はソフトバンクに3連敗し、今季交流戦の勝ち越しがなくなった。交流戦のソフトバンク戦全敗は、18年以来。カード3連戦全敗は、5月26〜28日の日本ハム戦（甲子園）以来で、ビジターでは昨季6月13〜15日の楽天戦（楽天モバイル）以来、約1年ぶり。また、ソフトバンクには昨年の日本シリーズから7連敗となった。