◇交流戦 阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日 みずほペイペイ）

試合後、阪神・湯浅は右足首に黒いテーピングを巻き、普段のランニングシューズではなくサンダルを履いて報道陣の前に姿を現した。トレーナー2人に肩を借りながら、帰りのバスへ足をひきずりながら向かった。自力歩行ができない状態だった右腕は「とりあえず明日（12日）、様子を見てからです」と話すにとどめた。

「（投げ終わって痛めた）たぶん。（自分でも）分からない」

アクシデントが襲ったのは先発・伊藤将からバトンを受けた2―2の6回だった。2死二、三塁から柳田を二ゴロに打ち取り、一塁へベースカバーへ走ろうとした際にマウンド上で足を滑らせて転倒した。アウトを取った直後、一塁の大山も心配そうに顔をゆがめた右腕を見つめた。

「ピッチングコーチが、打球が自分のところに飛んできたら必ずグラブを出すようにという指示のもとで、ピッチャー手前のゴロというのは自分でさばけるような状態であった。ちょっと足をひねりましたね。あしたすぐ（投げること）は難しいかもしれないですけどベストでやってくれましたから」

試合後、藤川監督はそう説明した。だが、まだ盤石とはいえない救援陣の中、この日を含めて無失点を9試合連続に伸ばした湯浅が離脱するとなればチームにとっても痛恨。軽症を祈るばかりだ。（石崎 祥平）