◇交流戦 阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日 みずほペイペイ）

阪神・伊藤将が、再出発のマウンドでゲームをつくった。5回3安打7奪三振、2失点。左大腿部の筋損傷からの1軍復帰初戦で、3回まではパーフェクト投球を披露するなど、上々の内容を見せた。

「ストレートでファウルを取れたり、インサイドを使えたりしたところは良かった」

開幕3戦目の3月29日巨人戦以来の1軍先発。1―0の4回に先頭・正木に外角直球をはじかれて左翼席への一発を被弾し、栗原には無死一、三塁で中犠飛を許した。序盤3回まで直球を中心とした攻めで5三振を奪っただけに悔しい2失点だったが、持ち味の制球力を発揮し、先発としての役割は果たした。

「点を取ってもらった後の回。そこはしっかり反省して、次につなげないといけない」。開幕ローテーション入りを果たしながら、故障で離脱した悔しいシーズン序盤。ここから、巻き返しを図っていく。（松本 航亮）

○…4回には正木にソロを許し、阪神投手陣全体でカード10本目の被本塁打。1カード10被弾は、2000年8月29〜31日の巨人3連戦以来、チーム26年ぶり。