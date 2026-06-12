11日未明、神奈川県相模原市の河川敷で、女子高校生が倒れた状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は、元交際相手で19歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。

喜入友浩キャスター

「神奈川県相模原市の河川敷です。行方不明になっていた女子高校生が橋の下で見つかりました」

橋の下で倒れていたのは、座間市に住む高校3年の佐藤唯来さん（17）。11日午前2時ごろに発見され、その後、病院で死亡が確認されました。

警察は、現場の状況などから殺人事件として捜査していて、相模原市に住む元交際相手の19歳の男から事情を聴いていましたが、午後5時ごろ、この男を殺人の疑いで逮捕しました。男は、首を絞めて殺害したことを認めているということです。

佐藤さんの中学の同級生は…

佐藤さんの中学の同級生

「びっくりしたし、残念という心境。まだあまり追いついていない。テニス部で部活も毎日出て、人当たりも良く、みんなと仲良くて。弟たちの面倒見も良くて、しっかりした長女なんだなと」

現場付近の防犯カメラの映像。11日午前2時11分ごろにパトカーが止まり、複数の警察官が慌ただしく動く姿が確認できます。

別の防犯カメラ、画面の右奥が現場の河川敷です。先ほどの映像のおよそ5分後（午前2時18分）、画面左上に光が見えました。警察官とみられる2人が橋の方向に向かっていきます。

その12分後の午前2時30分。赤色灯をつけた消防車でしょうか、後ろには救急車もいます。そして、多くの隊員たちがストレッチャーをおろし、現場に。その後、病院に搬送されたとみられます。

現場は、佐藤さんの自宅がある座間市からおよそ5キロ離れた相模原市南区の河川敷。相模川と住宅街の間に位置し、近くには野球のグラウンドなどもありますが、橋の周辺は…

喜入友浩キャスター

「女子高校生が見つかった場所の周辺は草木が生い茂っていて、街灯も数えるほどしかありません。地元の人によると、夜は暗く、人通りもかなり少ないということです」

なぜ、佐藤さんは、この場所で殺害されたのでしょうか。

10日午後6時台に、家族に「元交際相手に会いに行く」と言って自宅を出たという佐藤さん。その後、午後11時50分ごろ、母親が「娘が家に帰ってこない」と警察に通報していました。

この間、母親がスマートフォンのGPS検索機能で佐藤さんの位置情報を調べ、警察に伝えたといいます。そして、午前2時ごろ、発見に至りました。

警察によると、元交際相手の男（19）が佐藤さんを殺害したのは、10日午後9時50分ごろだったということです。

近隣住民

「（Q.このあたりの夜の雰囲気は？）本当に静かです。人通りはないです。たまにランニングする方、見かけるぐらいで。時々、車では通りますけども、人はあまり見ない。（Q.暗さは？）真っ暗ですね、ここは。夕べも私、蛍が出るんですね。午後10時ぐらいに見に来たんですけど、別に異常はなかったです」

近隣住民

「地元の人しか行かないようなところなので、なかなか初めてで行くような場所ではないですね」

近所に住む人によると、日中は人通りがある一方、暗くなると、近づく人はあまりいないということです。

人気のない河川敷で2人の間に何があったのか。警察は、事件前にストーカーなどのトラブルの相談は把握していないとしています。