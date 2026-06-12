【今日の献立】2026年6月12日(金)「タコピラフ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タコピラフ」 「豆腐サラダ」 「甘納豆とバルサミコ酢のバニラアイス」 の全3品。
タコピラフにたっぷりの豆腐が入ったサラダを添え、食後はバルサミコ酢を効かせたアイスクリームでサッパリと。
【主食】タコピラフ
タコとグリーンアスパラの香りが広がるピラフです。
調理時間：1時間
カロリー：336Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ゆでタコ足 1パック 塩 少々
グリーンアスパラ 3本 ニンニク (みじん切り)1片分
オリーブ油 大さじ1
白ワイン 大さじ3
水 100ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1
塩 適量 粗びき黒コショウ 適量
グリーンアスパラは根元を切り落とし、ピーラー等で根元の皮とハカマを取り除き、幅1cmに切る。
2. 白ワインを加え、煮たったらザルに上げて具と汁に分ける。具は乾燥を防ぐためにラップをかける。
3. 炊飯器にお米、(2)の汁、水、顆粒チキンスープの素、塩を加え、分量線まで水を注いで炊く。
冷凍などで鶏肉のゆで汁があれば100ml使ってください。
4. 炊き上がったら(2)の具を加えてサックリと混ぜ、5分蒸らして器によそい、粗びき黒コショウを振る。
【副菜】豆腐サラダ
柔らかな豆腐と歯ごたえのある野菜を楽しめるサラダ。
調理時間：10分
カロリー：293Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
レタス 1/4個
トマト 1個
モッツァレラチーズ 50g
＜ゴマドレッシング＞
練り白ゴマ 大さじ2
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
酢 大さじ1
塩 適量 ゴマ油 少々
水 小さじ1/2~1
モッツァレラチーズは厚さ5mmのひとくち大に切る。＜ゴマドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【デザート】甘納豆とバルサミコ酢のバニラアイス
甘みと酸味を合わせたアイスクリームです。
調理時間：5分
カロリー：241Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
甘納豆 40g
バルサミコ酢 少々
タコピラフにたっぷりの豆腐が入ったサラダを添え、食後はバルサミコ酢を効かせたアイスクリームでサッパリと。
【主食】タコピラフ
タコとグリーンアスパラの香りが広がるピラフです。
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：336Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）お米 1合
ゆでタコ足 1パック 塩 少々
グリーンアスパラ 3本 ニンニク (みじん切り)1片分
オリーブ油 大さじ1
白ワイン 大さじ3
水 100ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1
塩 適量 粗びき黒コショウ 適量
【下準備】お米は炊く30分前に水洗いし、ザルに上げておく。ゆでタコ足は水洗いして水気を拭き取り、小さめのひとくち大に切って塩をもみ込む。
©Eレシピ
グリーンアスパラは根元を切り落とし、ピーラー等で根元の皮とハカマを取り除き、幅1cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにニンニクとオリーブ油を入れて中火にかけ、香りがたったらゆでタコ足とグリーンアスパラを加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. 白ワインを加え、煮たったらザルに上げて具と汁に分ける。具は乾燥を防ぐためにラップをかける。
©Eレシピ
3. 炊飯器にお米、(2)の汁、水、顆粒チキンスープの素、塩を加え、分量線まで水を注いで炊く。
©Eレシピ
冷凍などで鶏肉のゆで汁があれば100ml使ってください。
4. 炊き上がったら(2)の具を加えてサックリと混ぜ、5分蒸らして器によそい、粗びき黒コショウを振る。
©Eレシピ
【副菜】豆腐サラダ
柔らかな豆腐と歯ごたえのある野菜を楽しめるサラダ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：293Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）絹ごし豆腐 2/3丁
レタス 1/4個
トマト 1個
モッツァレラチーズ 50g
＜ゴマドレッシング＞
練り白ゴマ 大さじ2
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
酢 大さじ1
塩 適量 ゴマ油 少々
水 小さじ1/2~1
【下準備】絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切る。レタスは水に放ち、パリッとしたらザルに上げ、食べやすい大きさにちぎる。トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。
©Eレシピ
モッツァレラチーズは厚さ5mmのひとくち大に切る。＜ゴマドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 器に絹ごし豆腐、レタス、トマト、モッツァレラチーズを盛り合わせ、＜ゴマドレッシング＞をかける。
©Eレシピ
【デザート】甘納豆とバルサミコ酢のバニラアイス
甘みと酸味を合わせたアイスクリームです。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：241Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）バニラアイス 2カップ
甘納豆 40g
バルサミコ酢 少々
【作り方】1. バニラアイスは室温に置き、少し柔らかくなったら甘納豆を加えて混ぜ合わせて器に盛り、バルサミコ酢をかける。
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