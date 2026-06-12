プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タコピラフ」 「豆腐サラダ」 「甘納豆とバルサミコ酢のバニラアイス」 の全3品。
タコピラフにたっぷりの豆腐が入ったサラダを添え、食後はバルサミコ酢を効かせたアイスクリームでサッパリと。

【主食】タコピラフ
タコとグリーンアスパラの香りが広がるピラフです。

©Eレシピ


調理時間：1時間
カロリー：336Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

お米  1合
ゆでタコ足  1パック   塩  少々
グリーンアスパラ  3本 ニンニク  (みじん切り)1片分
オリーブ油  大さじ1
白ワイン  大さじ3
水  100ml
顆粒チキンスープの素  小さじ1
塩  適量 粗びき黒コショウ  適量

【下準備】

お米は炊く30分前に水洗いし、ザルに上げておく。ゆでタコ足は水洗いして水気を拭き取り、小さめのひとくち大に切って塩をもみ込む。

©Eレシピ


グリーンアスパラは根元を切り落とし、ピーラー等で根元の皮とハカマを取り除き、幅1cmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにニンニクとオリーブ油を入れて中火にかけ、香りがたったらゆでタコ足とグリーンアスパラを加えて炒め合わせる。

©Eレシピ


2. 白ワインを加え、煮たったらザルに上げて具と汁に分ける。具は乾燥を防ぐためにラップをかける。

©Eレシピ


3. 炊飯器にお米、(2)の汁、水、顆粒チキンスープの素、塩を加え、分量線まで水を注いで炊く。

©Eレシピ


冷凍などで鶏肉のゆで汁があれば100ml使ってください。
4. 炊き上がったら(2)の具を加えてサックリと混ぜ、5分蒸らして器によそい、粗びき黒コショウを振る。

©Eレシピ



【副菜】豆腐サラダ
柔らかな豆腐と歯ごたえのある野菜を楽しめるサラダ。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：293Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

絹ごし豆腐  2/3丁
レタス  1/4個
トマト  1個
モッツァレラチーズ  50g
＜ゴマドレッシング＞
  練り白ゴマ  大さじ2
  砂糖  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  酢  大さじ1
  塩  適量   ゴマ油  少々
  水  小さじ1/2~1

【下準備】

絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切る。レタスは水に放ち、パリッとしたらザルに上げ、食べやすい大きさにちぎる。トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。

©Eレシピ


モッツァレラチーズは厚さ5mmのひとくち大に切る。＜ゴマドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 器に絹ごし豆腐、レタス、トマト、モッツァレラチーズを盛り合わせ、＜ゴマドレッシング＞をかける。

©Eレシピ



【デザート】甘納豆とバルサミコ酢のバニラアイス
甘みと酸味を合わせたアイスクリームです。

©Eレシピ


調理時間：5分
カロリー：241Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

バニラアイス  2カップ
甘納豆  40g
バルサミコ酢  少々

【作り方】

1. バニラアイスは室温に置き、少し柔らかくなったら甘納豆を加えて混ぜ合わせて器に盛り、バルサミコ酢をかける。

©Eレシピ