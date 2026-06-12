日本代表に激震…オランダ戦３日前、主将の遠藤航が全体練習を欠席
北中米ワールドカップに挑む日本代表は６月11日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。
５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合宿は別メニューだったキャプテンの遠藤航は昨日の練習後、「途中までは（一緒に）やった」とコメント。状態が懸念されるなか、この日は姿が見えなかった。
14日のオランダ戦まではあと３日。日本代表に激震が走っている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合宿は別メニューだったキャプテンの遠藤航は昨日の練習後、「途中までは（一緒に）やった」とコメント。状態が懸念されるなか、この日は姿が見えなかった。
14日のオランダ戦まではあと３日。日本代表に激震が走っている。
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