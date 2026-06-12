サッカー日本代表ＦＷ後藤啓介（２１）が、ドイツ１部フライブルクへ完全移籍すると、ベルギー１部シントトロイデンが１１日に発表した。

後藤はＪ２磐田の下部組織からトップチームに昇格し、２０２４年にベルギー１部アンデルレヒトへ活躍の場を移したが、思うような出場機会を得られず、２０２５―２６年シーズンは、期限付き移籍で同シントトロイデンでプレー。リーグ１１得点を挙げる活躍を見せ、北中米Ｗ杯メンバー入りをつかんだ。現在は代表チームで活動し、ベースキャンプ地・テネシー州ナッシュビルに滞在している。

シントトロイデンを通じて後藤は「僕自身このクラブがなければ、夢であったＷ杯出場や、あれだけの結果を残す事はできなかったと思います。現地のサポーターや日本のサポーターのおかげで、クラブの歴史を塗り替え続けるシーズンにできましたし、欧州大会への出場権も獲得することができました。１年間という短い時間でしたが、本当にお世話になりました！来年のＳＴＶＶの活躍を期待しています！ ありがとうございました！」とコメントした。

フライブルクにはＭＦ鈴木唯人が所属。クラブでの共闘を前に、まずはＷ杯でともに大暴れといきたいところだ。