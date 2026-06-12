◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

日本代表はW杯開幕の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダとの初戦に向けて調整した。主将のMF遠藤航（リバプール）は、報道陣に公開された冒頭15分の練習に姿を見せなかった。

遠藤は2月に左足甲の手術を受け、リバプールで実戦復帰できないまま代表に合流。5月31日のアイスランド戦に先発したが、左足とは別の部位に違和感を訴えて前半のみで交代した。その後は事前合宿でも別メニュー調整が続いていたが、ナッシュビル入りした8日の全体練習に参加すると、チーム活動がオフだった9日はオフ返上で汗を流していた。

冒頭15分間が報道陣に公開となった10日の練習には、スパイクを履いて参加。ボール回しなどをこなしたが、非公開となった練習途中で別メニューとなった模様だ。報道陣の取材には応じず、「途中までやりました。最後は確認です」とコメントして練習会場を後にしていたが、オランダ戦まで残り3日となった中、状態が懸念される。