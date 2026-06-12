INI許豊凡、活動名変更 28歳誕生日に発表
【モデルプレス＝2026/06/12】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の許豊凡が、活動名を「シュウ・フェンファン」に変更することがわかった。12日、グループの公式サイトにて発表された。
【写真】INI許豊凡が今年エール送った新ガールズグループメンバー
公式サイトでは「この度、INIのメンバー許 豊凡は、活動名を『シュウ・フェンファン』に変更して活動を行うことになりました」と報告。「今後も変わらぬご声援を賜りますよう、よろしくお願いいたします」と伝えた。なお同日はフェンファンの28歳の誕生日であり、日付を超えてすぐの発表となった。
フェンファンは中華人民共和国出身で、中国語・日本語・英語・韓国語を話すことができるクワドリンガル。日本テレビ系情報番組「DayDay.」の曜日メンバー（不定期）として出演するほか、ドラマ「ヤンドク！」（フジテレビ／2026）など俳優としての活動も広げている。（modelpress編集部）
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◆許豊凡、活動名を「シュウ・フェンファン」に変更
公式サイトでは「この度、INIのメンバー許 豊凡は、活動名を『シュウ・フェンファン』に変更して活動を行うことになりました」と報告。「今後も変わらぬご声援を賜りますよう、よろしくお願いいたします」と伝えた。なお同日はフェンファンの28歳の誕生日であり、日付を超えてすぐの発表となった。
◆シュウ・フェンファン、コメンテーター・俳優も
フェンファンは中華人民共和国出身で、中国語・日本語・英語・韓国語を話すことができるクワドリンガル。日本テレビ系情報番組「DayDay.」の曜日メンバー（不定期）として出演するほか、ドラマ「ヤンドク！」（フジテレビ／2026）など俳優としての活動も広げている。（modelpress編集部）
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