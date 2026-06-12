◇第97回都市対抗野球大会2次予選東海地区第2代表決定戦 トヨタ自動車5―4三菱自動車岡崎（2026年6月12日 岡崎市民球場）

都市対抗野球の2次予選は11日、東海地区第2代表決定戦が行われ、トヨタ自動車が三菱自動車岡崎を延長10回タイブレークの末にサヨナラ勝利で下し、12年連続28度目の本戦出場を決めた。

試合直後、藤原航平監督が「選手たち、本当に凄くないですか？」と振り返って、うれし涙を流すほどの劇的な勝利だった。

9回裏を1―3の2点劣勢で迎える絶体絶命から逆襲が始まった。無死一塁で代打・福井章吾が右翼フェンス直撃の適時打を放ってナインを奮い立たせ、なおも1死一、三塁では高祖健輔が同点の左犠飛を決めて延長に持ち込んだ。

そしてタイブレークに入った3―4の10回。4打席無安打だった4番・逢沢崚介が1死満塁から右前適時打を放って同点に追いつき、続く今泉颯太が中前に落とすサヨナラ打を決めて激戦を制した。

三菱自動車岡崎は第1代表決定トーナメント3回戦で敗れた相手だった。劇的な逆転勝利で雪辱を果たし、藤原監督は「苦しい中でも誰一人諦めず、全員が最後まで戦い抜く姿を体現してくれました。本当に素晴らしいと思います」と称えた。

これで23年以来3年ぶりとなる都市対抗優勝への挑戦権を手にした。「東京ドームで昨年の借りを返すために選手たちは頑張っている。東京ドームで喜びを分かち合うために、ここから精進して暴れ回りたいと思います」と決意を新たにした。