17歳の女子高校生を殺害したとして逮捕された元交際相手が先ほど、座間警察署を出て移送先の相模原署に着いたという情報が入りました。現場から中継です。

11日午後11時20分頃に少年が捜査が行われている座間警察署を出て、11時49分頃に留置先の相模原警察署に到着しました。カーテンで仕切られていて、少年の様子を見ることはできませんでした。

警察などによりますと、11日午前2時ごろ、神奈川県相模原市の相模川近くにある橋の下で、隣接する座間市に住む高校3年生の佐藤唯来さんの遺体が見つかりました。

佐藤さんは10日夕方、「元交際相手に会いに行く」と言って外出しましたが、夜から行方が分からなくなり、携帯電話のGPS情報をもとに警察が捜索したところ、河川敷で発見されたということです。

警察は、元交際相手の19歳の少年から事情を聞いていましたが、少年が事件への関与を認めたことなどから、相模原市に住むこの少年を殺人の疑いで逮捕しました。

少年は、10日午後10時ごろ、発見現場のすぐそばで、佐藤さんの首を絞めるなどして殺害した疑いがもたれています。

調べに対し少年は「そのままの通りです」と容疑を認めているということで、警察が詳しい経緯を調べています。少年は12日、検察に身柄を送られる予定です。

（6月11日放送『news zero』より）