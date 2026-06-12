【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表の調整が、近づく本番へ向けて熱を帯びてきた。

最終ラインのリーダー格となる３４歳の谷口（シントトロイデン）は「チーム全員がもう一つ、スイッチが入った。ただ、まだまだ足りない」と引き締めを図る。

３１歳で迎えた前回カタール大会でＷ杯初出場。大会後、カタールへ活躍の場を移し、「ここからどう上がっていこうかと思っていた」という。連係面よりも個の能力が試される環境で、広範囲をカバーする守備力を磨いた。２０２４年夏に３３歳でベルギーへ渡り、欧州初挑戦。ベテランの域に達してからステップアップする、異例のキャリアを描いた。

その年の１１月にアキレス腱（けん）を断裂。一時はＷ杯行きが危ぶまれながらも、懸命なリハビリで昨年１０月に代表に返り咲いた。自身も含め、守備陣にけが人が相次いで新顔の台頭もあったが、金星を挙げたブラジルとの復帰戦から全試合に出場し、その間、チームは全勝と再び存在価値を示した。

１４日の１次リーグ初戦でぶつかるオランダは大柄な選手をそろえ、ロングボールやセットプレーは脅威。巧みな読みと駆け引きで空中戦に強い谷口の腕の見せ所だ。最近の強化試合では決定力不足にあえぐ相手だが、「そこに至るまでの崩しの質、個の能力も含め、やはりレベルが高い」と警戒を強める。

最終ラインは故障明けの冨安、板倉（いずれもアヤックス）が復調しつつあり、組み合わせも注目される。「みんなで最後の最後まで、隅々まで意識を合わせ、相手をもっと分析しながら高めていきたい」。どんな状況でも己を高めてきたように、２度目の大舞台へ細部を突き詰める。