1000個のランタンが幻想的に輝く、横浜の夏の風物詩「横浜ランタンナイト」
◆1000個のランタンが幻想的に輝く、横浜の夏の風物詩「横浜ランタンナイト」
横浜ベイクォーターで、毎年夏の恒例となっている「横浜ランタンナイト」。2026年は3階メイン広場を中心に、過去最多の約1000個のランタンがあたり一面を埋め尽くす、フォトジェニックな空間が登場！ 横浜の潮風を感じながらベトナムのリゾート感に浸るひとときを過ごして。
色とりどりのランタンに囲まれる没入体験
この夏は、横浜ベイクォーター開業20周年を記念して、ランタンの数やフォトスポットがさらにパワーアップ。異国情緒あふれるランタンは夜になると輝きを増し、さらに幻想的でロマンティックに。ベトナムの職人が一つひとつ丁寧に作り上げた約1000個のランタンは圧巻で、思わず写真に撮りたくなるはず。
新スポットとして、高さ約4mの「ランタンキューブ」が登場。360度を光り輝くランタンに囲まれて、これまでにない没入体験ができそう。また、ベトナム・ホイアンにあるランタン売りの屋台をイメージしたフォトスポットも人気。
アオザイの着付けやランタン絵付け体験も
「横浜ランタンナイト」の期間中、6月27日（土）・28日（日）、9月5日（土）・6日（日）は「ベトナム満喫DAY」を開催。色鮮やかなアオザイを着て写真やショッピングを楽しめる着付け体験や、ランタンの絵付け体験などを実施。また、抽選でベトナム往復航空券やグッズが当たるチャンスも。
そのほか、月に2日間限定の特別企画「おとなの夜ふかしNight」では、大人のための夜遊び体験が可能。6月は読書を楽しめるBOOK TRUCK、7月はボードゲームや占いが楽しめる遊び場、8月はDJによるライブパフォーマンスなど、月替わりでイベントが開催される。ランタンをイメージしたカラフルなカクテルのキッチンカーも登場するので、お酒を片手にベトナムのリゾートでくつろいでいるような気分を味わって。
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横浜ベイクォーターで、毎年夏の恒例となっている「横浜ランタンナイト」。2026年は3階メイン広場を中心に、過去最多の約1000個のランタンがあたり一面を埋め尽くす、フォトジェニックな空間が登場！ 横浜の潮風を感じながらベトナムのリゾート感に浸るひとときを過ごして。
色とりどりのランタンに囲まれる没入体験
この夏は、横浜ベイクォーター開業20周年を記念して、ランタンの数やフォトスポットがさらにパワーアップ。異国情緒あふれるランタンは夜になると輝きを増し、さらに幻想的でロマンティックに。ベトナムの職人が一つひとつ丁寧に作り上げた約1000個のランタンは圧巻で、思わず写真に撮りたくなるはず。
アオザイの着付けやランタン絵付け体験も
「横浜ランタンナイト」の期間中、6月27日（土）・28日（日）、9月5日（土）・6日（日）は「ベトナム満喫DAY」を開催。色鮮やかなアオザイを着て写真やショッピングを楽しめる着付け体験や、ランタンの絵付け体験などを実施。また、抽選でベトナム往復航空券やグッズが当たるチャンスも。
そのほか、月に2日間限定の特別企画「おとなの夜ふかしNight」では、大人のための夜遊び体験が可能。6月は読書を楽しめるBOOK TRUCK、7月はボードゲームや占いが楽しめる遊び場、8月はDJによるライブパフォーマンスなど、月替わりでイベントが開催される。ランタンをイメージしたカラフルなカクテルのキッチンカーも登場するので、お酒を片手にベトナムのリゾートでくつろいでいるような気分を味わって。
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