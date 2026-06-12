スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： start.me

開発者： Start.me BV

価格： 無料

対応OS： iOS、Android

カテゴリ： ツール

ChromeやEdgeなどのブラウザアプリでは、アプリ起動時やホームアイコンタップ時のホームページを変更できる。標準では検索窓、よく使うWebサイトへのリンク、ニュースなどが表示されるのでそれなりに便利だが、もっと自分好みにしたい、機能が物足りない、と感じるかもしれない。そんなときは細かくカスタマイズ可能な「start.me」を使ってみよう。

自分だけのホームページを作れる「start.me」

好きな情報を集められる自分専用ポータルサイト

「start.me」は、カスタマイズ性の高いページを作成できるWebサービス。情報や機能をウィジェット単位で配置して、いわば自分用のポータルサイトを作れる、というものだ。

まずはWebブラウザでstart.meにアクセスし、ログインする。初期状態のページに設定したい内容をカテゴリー選択や自由入力で指示すると、あっという間に自分用ポータルが生成される。

ただし、最初に生成されたページの中身は、テキスト主体のリンク集のような見た目になりがち。スマホではタップしにくい問題もあるので、各ウィジェットの「ディスプレイ設定」でアイコン表示にするなどして見た目を整えたい。

最初のセットアップ時にスタートページの要素をAIに決めてもらえる

興味のあるカテゴリーや自分のプロフィールなどを入力するとよい

生成された初期のスタートページ。ややリンク集感が強いのでさっそくカスタマイズしよう

アイコン表示されるように設定

背景に画像を設定することも可能

一気に見た目が華やかに

リンクや天気予報、ニュースなどを自由に配置

ウィジェットには、よく使うWebサイトへのリンク、天気予報、ニュースサイトの最新トピックのほか、メモやタスクリストなどがある。横方向の列ごとに複数のウィジェットを並べて、使いやすいレイアウトにカスタマイズしていこう。

ニューストピックについては、あらかじめ用意されている日本語サイトがあまり多くないので、各サイトで配信しているRSSのURLを設定するとよいだろう。

ひと通りページを設定したらブラウザアプリのホームページ設定で「https://start.me/」と入力する。これで、アプリを起動したときには毎回カスタマイズしたstart.meのページから始まるようになる。

ただし、ブラウザアプリで設定できるのはあくまでも起動時、もしくはブラウザのホームアイコンタップ時に表示するホームページで、新規ページを開いたときには反映されない。既存のブラウザアプリの新規ページに表示されるコンテンツはこれまで通り活用しつつ、ホームページについては自分の仕事や趣味に関連する情報をまとめるなど、用途を分けて考えるとよさそうだ。

よく使うWebサイトとしてケータイ Watchを追加

タスクリストやメモも残しておける

WatchシリーズもRSS配信しているのでそのURLを登録しよう

ケータイ WatchのRSSを受信するようにした

ひと通り設定したらブラウザのホームページ設定画面へ

「https://start.me/」にすると今後ホームアイコンタップ時はstart.meで作成したページを開く