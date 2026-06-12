「みおちゃん かわいい」代表アウェーユニ姿でファン魅了「似合いますよ」。いよいよ開幕する北中米Ｗ杯に「どんなドラマが生まれるのか、わくわく」
NHK BSの『Ｊリーグタイム』でキャスターを務めるモデルの今井美桜さんが、６月11日にインスタグラムを更新。日本代表のアウェーユニホームを着用したショットを公開し、「FIFAワールドカップ2026がいよいよ開幕」と綴る。
「カタール大会を現地で観戦したのが、ついこの前のことのように感じますが...あれから４年。再び世界中が熱狂する大会が始まります」
48か国が参戦する北中米Ｗ杯がついに幕を開ける。「私も番組を通して大会の模様をお伝えします どんなドラマが生まれるのか、今からわくわくです」。
雑誌のインタビューも告知されたこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。
「みおちゃん かわいい」
「ユニフォーム姿似合いますよ」
「とても良い笑顔です」
「だからこの笑顔は反則だって」
「体調気をつけて頑張って」
森保一監督が率いる日本代表は、大会４日目の14日にグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】笑顔もキュート！ 今井美桜さんの日本代表ユニ姿
「カタール大会を現地で観戦したのが、ついこの前のことのように感じますが...あれから４年。再び世界中が熱狂する大会が始まります」
48か国が参戦する北中米Ｗ杯がついに幕を開ける。「私も番組を通して大会の模様をお伝えします どんなドラマが生まれるのか、今からわくわくです」。
雑誌のインタビューも告知されたこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。
「みおちゃん かわいい」
「ユニフォーム姿似合いますよ」
「とても良い笑顔です」
「だからこの笑顔は反則だって」
「体調気をつけて頑張って」
森保一監督が率いる日本代表は、大会４日目の14日にグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】笑顔もキュート！ 今井美桜さんの日本代表ユニ姿