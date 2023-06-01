【函館スプリントＳ2026】前走高松宮記念組は当日人気で命運が分かれる！過去10年の傾向から見る攻略POINT

攻略POINT

【高松宮記念組】当日人気の有無で結果がはっきり

データ的には苦戦傾向だが、実力的には第一に検討すべき組だけにポイントを探りたい。

前走着順は不問だが、意外にも前走連対馬の好走がなく、前走３着馬が［1・0・1・1］と好調。

人気では当日①～③人気が［1・0・3・5］、④人気以下が［0・0・0・17］と明暗がくっきり。

【前走中山組】芝1200Ｍ組と前走着順に注目

前走中山組は［3・4・1・25］で、芝1200М組に絞れば［3・4・1・22］。

春雷Ｓ組とオーシャンＳ組が主力だが、３勝クラス組が［0・2・0・2］と少数精鋭の活躍ぶり。

前走着順を見ると、３勝クラス組は１着必須で、ＯＰ特別以上は前走４着以内が［3・1・1・6］と狙い目となる。

【種牡馬】ロードカナロア産駒が断然の好成績

ロードカナロア産駒が［3・3・0・10］。過去10年で出走頭数が最も多く、好走確率が最も高い種牡馬。

25年こそ出走馬はいなかったものの、20～24年は毎年連対馬を出している。

人気は不問だが、ポイントは脚質。逃げ・先行馬ならば［2・2・0・3］と好走確率はさらに上がる。

函館スプリントステークス 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』