元プロサッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）の妻が、夫とともにスタジオに登場。まさかの“生着替え”で共演者を驚かせる場面があった。

【映像】鄭大世の元CA美人妻の生着替え

6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）が放送された。資産を売る当事者には、2010年のW杯・南アフリカ大会で北朝鮮代表として出場した鄭大世が登場。HYROX（ハイロックス）ジム開業の夢を叶えるため、資産家たちから応援金を募る「ギフティングステージ」に臨んだ。

自身の資金を売ってもなお必要な金額「877万円」を応援金として贈与してもらうため、鄭大世は資産家たちにアピール。「収益目的や経営効率性はそんなに良くない」と正直に明かした上で、「それでもやりたいっていうのは、自分の情熱でしかない。こういう状況だからこそ、ギフテンダーの方に（応援金を）お願いしたい」「引退して孤独の中生きてきたけど、人生が豊かになる瞬間を感じられたのがHYROX」だと訴える。

またステージの最後では、「妻を呼んでいます」と声をかけ、白いミニワンピース姿の妻・ソヒョンさんが登場した。ソヒョンさんは元々、韓国・大韓航空のトップCAとして大統領専用機に乗ることを許された超エリート。しかし今回、自身が夫の現役生活を終わらせたという負い目から、「やりたい夢を思う存分チャレンジできるようにチャンスをいただきたい」とアピールした。

すると突然、鄭大世が着ていたジャケットを脱いでソヒョンさんの肩にかけ始めたため、番組MCの平成ノブシコブシ・吉村崇と小島瑠璃子が「何やるんですか？」「えぇー！？」と慌てふためく。鄭大世が「（妻が）脱ぐだけなんですけど」と冷静に答えると、ソヒョンさんも「こんなたくさんの人の前で脱ぐの、生まれて初めてなので」と照れ笑いを浮かべた。

吉村は「子どもの頃の熱湯コマーシャルでしか見たことないですよ！」と大笑いしつつ、夫婦そろって鍛え上げられたインナーのスポーツウェア姿があらわになると、「そういうことですね！びっくりした」と理解した様子だった。

鄭大世によると、ソヒョンさんは元々散歩もしないほど運動嫌いだったが、自身がハイロックスジムへ連れ出したことで、今では一緒に大会に出るほど熱中しているという。ソヒョンさんも「めちゃくちゃハマってます！」と笑顔を見せていた。