アメリカ入国を拒否されたソマリア人審判、UEFAスーパーカップの主審に任命「世界中を結びつけるサッカーの素晴らしい模範に」

アメリカ入国を拒否されたソマリア人審判、UEFAスーパーカップの主審に任命「世界中を結びつけるサッカーの素晴らしい模範に」