日本時間１２日早朝に開幕するサッカー北中米Ｗ杯に挑む日本代表ＭＦ久保建英が、１１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）で元日本代表の内田篤人さんのインタビューに応じ、初戦のオランダ戦の攻略法について語った。

どんな試合になりそうかと問われると「できれば勝手に引いてくれればなと思ってるんですけど」と久保。ＦＩＦＡランクで上位のオランダが引いて守る可能性があるのかという点については、「ポジション別の誰がベストか考えた時に、ディフェンスは多分、オランダがベストだという有識者の方々がほとんどなので、今大会一の守備の堅さ、守備の層の厚さがあると思うので、それに頼ってくれればなと」と語った。

平均身長１８７センチ、欧州予選無敗で本大会に臨むオランダのイメージについては「個人で守れる選手が、組織で守っている印象がある」と返答。

「とにかく（守備が）堅くて、誰が出てきても。こいつがベンチにいるんだ…みたいな。もったいないですね。６バックくらいやればいいのにみたいな」と話し、内田さんも思わず笑ってしまうほど。

内田が「どう攻撃できたらチャンスがあるとか、イメージはありますか？」と尋ねると、「誰がサイドバックで出てくるのか、気になっていて、センターバックを普段やってる選手が出てくると思うんですけど」と答えた。

番組では身長１９３センチのファンデフェン（トッテナム）を映像で紹介。すると、久保は「僕の方が小回り効くかなと思いきや、ファンデフェン選手もすごく小回りが効いて、時速３７キロぐらい出るので、どうしようかなとは思ってますけど」と話すと、内田さんはそのスピードに「はっや！」と驚いていた。