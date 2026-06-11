U−19日本代表、浅田大翔のゴールでグループステージ連勝…3位決定戦進出の可能性は他会場の結果次第に

[速報]浅田大翔の今大会3点目で日本先制！



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前半15分

関徳晴 の精度の高いクロスに

浅田大翔 がヘディングで合わせる！

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第52回モーリスレベロトーナメント

日本🇯🇵vsベネズエラ🇻🇪

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