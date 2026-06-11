U−19日本代表、浅田大翔のゴールでグループステージ連勝…3位決定戦進出の可能性は他会場の結果次第に
第52回モーリスレベロトーナメントのグループB第4節が11日に行われ、U−19日本代表はU−19ベネズエラ代表と対戦した。
毎年フランスで開催されているモーリスレベロトーナメントには、世界各国の育成年代の代表チームが参加し、この大会から多くの選手が飛躍を遂げている。今大会は、同じ期間に北中米遠征、およびFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーとしての活動があるため、U−19日本代表は2チーム体制で臨むことに。モーリスレベロトーナメントでは、菅原大介監督が指揮官を務める。
今大会の日本は、初戦のU−19コートジボワール代表戦を3−3の痛み分けで終えると、第2節はU−19ポルトガル代表に1−4で敗戦。続く第3節のU−19カナダ代表戦では、1−0で勝利し、3位決定戦進出へ望みをつないでいる。
試合は、序盤から日本が攻め続けると17分に先制。左サイドからオーバーラップで駆け上がた関徳晴がクロスを上げると、浅田大翔がヘディングで叩き込み、ネットを揺らした。その後も日本はチャンスを作るが追加点とはならず、1点のリードで試合を折り返す。
後半は一転としてベネズエラのペースとなるが、日本は最後のところで守り抜き、無失点をキープ。後半にスコアは動かず、日本が1−0で勝利を収めた。
ベネズエラに勝利した日本は勝ち点を「7」の得失点差「−1」でグループステージを終了。現在2位のU−19ポルトガル代表は勝ち点「7」の「＋5」となっており、この後行われるU−19ポルトガル代表対U−19カナダ代表戦との一戦でポルトガルが7点差以上で大敗すると、日本はグループB2位でU−19コンゴ民主共和国代表戦（グループA2位）との3位決定戦に進出する。
【スコア】
U−19日本代表 1−0 U−19ベネズエラ代表
【得点者】
1−0 17分 浅田大翔（U−19日本代表）
毎年フランスで開催されているモーリスレベロトーナメントには、世界各国の育成年代の代表チームが参加し、この大会から多くの選手が飛躍を遂げている。今大会は、同じ期間に北中米遠征、およびFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーとしての活動があるため、U−19日本代表は2チーム体制で臨むことに。モーリスレベロトーナメントでは、菅原大介監督が指揮官を務める。
試合は、序盤から日本が攻め続けると17分に先制。左サイドからオーバーラップで駆け上がた関徳晴がクロスを上げると、浅田大翔がヘディングで叩き込み、ネットを揺らした。その後も日本はチャンスを作るが追加点とはならず、1点のリードで試合を折り返す。
後半は一転としてベネズエラのペースとなるが、日本は最後のところで守り抜き、無失点をキープ。後半にスコアは動かず、日本が1−0で勝利を収めた。
ベネズエラに勝利した日本は勝ち点を「7」の得失点差「−1」でグループステージを終了。現在2位のU−19ポルトガル代表は勝ち点「7」の「＋5」となっており、この後行われるU−19ポルトガル代表対U−19カナダ代表戦との一戦でポルトガルが7点差以上で大敗すると、日本はグループB2位でU−19コンゴ民主共和国代表戦（グループA2位）との3位決定戦に進出する。
【スコア】
U−19日本代表 1−0 U−19ベネズエラ代表
【得点者】
1−0 17分 浅田大翔（U−19日本代表）
【ゴール動画】浅田大翔の先制点！
[速報]浅田大翔の今大会3点目で日本先制！— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) June 11, 2026
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前半15分
関徳晴 の精度の高いクロスに
浅田大翔 がヘディングで合わせる！
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第52回モーリスレベロトーナメント
日本🇯🇵vsベネズエラ🇻🇪
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