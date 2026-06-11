天皇陛下は１１日、オランダとベルギーの公式訪問を前に、皇居・宮殿で記者会見に臨まれた。

１０日に「立法府の総意」が取りまとめられた皇族数確保の議論について、「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と述べられた。

議論の受け止めを問われた陛下は、皇室の活動が国際親善や地方訪問、被災地のお見舞いなど多岐にわたると説明された。「制度に関わる事項については言及を控えたい」とした上で、「皇室のあり方や活動の基本は国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えており、国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と語られた。

長女の愛子さまを含む若い皇族方に期待することについては、「それぞれが様々な経験を重ねながら、自らの務めについて理解を深めていくことを願っています」と話された。

天皇、皇后両陛下は１３日から約２週間の日程で両国を国賓として訪問される。

訪問する両国とは、先の大戦で敵対し、戦後和解の努力が続けられてきた経緯がある。陛下は「苦難の時期があったことを私たちは忘れてはなりません」とし、「歴史から謙虚に学びながら、理解を深め、平和を愛する心を育んでいくことが大切ではないかと思います」と述べられた。

オランダは鎖国下でも西欧で唯一、外交貿易関係を維持するなど４００年超の交流があり、ベルギーも今年、外交関係樹立１６０周年を迎える。

陛下は、皇室と両国王室の交流の歴史にも触れ、今回の訪問が「我が国と両国の人々との交流や相互理解、友好関係がさらに深まる機会になればと思っています」と期待された。

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宮内庁の黒田武一郎長官は１１日の記者会見で、皇族数確保に向けた「立法府の総意」について、天皇陛下と秋篠宮さまに報告したことを明らかにした。陛下の受け止めについては「国民の理解や納得が得られるものとなるよう願われているのではないか」と述べた。