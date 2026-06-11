ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）は６月１１日、２０２６年１月１日から６月７日までの世界の主要レースを対象とした「ロンジンワールドベストレースホースランキング」の第４回中間発表をした。レーティング１２０ポンド以上の２９頭が掲載されている。

日本調教馬は６頭がランクインしているが、新たな馬の登場はなく、ポイントを加えた馬もいなかった。１２３ポンドで最上位はサウジＣを連覇したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）。前回の発表後は出走がなく、７位から１０位タイに後退した。

１２２ポンドのクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）、マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は８位タイから１１位タイに後退。１２０ポンドで２０位タイはテーオーエルビス、ディープモンスター、メイショウタバルの３頭となっている。

外国調教馬では、香港のスプリント王で１３０ポンドのカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が世界ランク１位をキープしている。

前回に続き、２位タイが１２６ポンドの３頭。今回の期間で、アガ・カーン４世賞を制した昨年の凱旋門賞馬ダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）、チャンピオンズ＆チャターカップで香港３冠を達成したロマンチックウォリアー（セン８歳、ダニー・シャム厩舎、父アクラメイション）は前回と同レーティング。無傷４連勝で英２０００ギニーを制したボウエコー（牡３歳、英国・ジョージ・ボーウィー厩舎・父ナイトオブサンダー）は、この期間、出走がなかった。

今回の期間内に、トップハンデ５７キロでメトロポリタンハンデキャップを制したナイソス（牡５歳、米国・ボブ・バファート厩舎、父ナイキスト）が１２１ポンドから１２５ポンドに上乗せし、１３位タイから５位タイに浮上。オンブズマン（牡５歳、英・Ｊ＆Ｔゴスデン厩舎、父ナイトオブサンダー）はブリガディアジェラードＳで６１キロを背負って競り勝ち、１２０ポンドから１２５ポンドに上昇。１６位タイから５位タイに順位を上げた。

英Ｇ１のロッキンジＳで２馬身差をつけて完勝のノータブルスピーチ（牡５歳、英＆ＵＡＥ・チャーリー・アップルビー厩舎、父ドバウィ）が１２５ポンドを獲得し、５位タイでランクインした。

また、ベルモントＳを制して２冠達成となったゴールデンテンポ（牡３歳、米国・シェリー・ドゥヴォー厩舎、父カーリン）が１２０ポンドを獲得し、２０位タイで初登場となった。

※レーティング…競走馬がそれぞれのレースで発揮したパフォーマンスを客観的に示す指標で、着差・負担重量などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したもの。