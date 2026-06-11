広島が１１日の西武戦（ベルーナ）に１―４で敗れ、今季４度目の同一カード３連敗を喫した。交流戦ではロッテ、ソフトバンクに続く３度目の同一カード３連敗。交流戦が１８試合制となった２０１５年以降では初のケースとなり、借金は今季最多の１３に膨らんだ。

打線は西武先発・平良の前に苦しんだ。３回まで一人の走者も出せず、４回に名原の四球を足掛かりに二死満塁の好機をつくると、モンテロの打席で平良が暴投。三走が生還し、無安打で先制点を奪った。

しかし、その１点だけだった。５回に勝田が投手強襲の内野安打を放ちチーム初安打を記録したものの、平良を最後まで攻略できなかった。７回以降もウィンゲンター、黒田、甲斐野の継投の前に封じられ、チーム安打は勝田の１本のみ。交流戦では５月２９日のソフトバンク戦以来、屈辱の２度目となる１安打敗戦となった。

先発のターノックは初回に来日最速１５９キロを計測するなど３回まで１安打無失点。菊地原投手チーフコーチも試合中に「スピードも出ているし強さもあってゾーンでしっかり勝負できている」と評価した。しかし４回に小島の２点適時打で逆転を許すと、５回にも長谷川に適時打を浴びた。４回２／３を７安打３失点で降板し、来日初勝利はまたもお預け。今季３敗目を喫した。

これで交流戦成績は３勝１０敗１分け。投打ともに苦しい戦いが続く中、広島は交流戦３度目の同一カード３連敗という厳しい現実を突きつけられた。