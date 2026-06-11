◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―０ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）

日本ハムは孫易磊（スン・イーレイ）投手が６回２安打無失点、８奪三振の好投。今季初登板で、来日３年目での初勝利を挙げた。チームは２２年７月以来、新庄監督の指揮下では最長タイの７連勝。貯金は最多の５とした。

チームは快勝も、この日はパ・リーグ全球団が勝利。交流戦上位をパ・リーグが占め、７連勝でも上位との差は縮まらない状況が続いている。新庄監督は試合後、ロッテ―中日戦を見ていたこと明かし「見てた見てた。ちゃっかり（ロッテが）サヨナラ勝ち（笑）。もうこうなるもんと思って戦ってるんで、これが終わって、パ・リーグとの直接対決で白黒はっきりさせなさいってことでしょ。あと４つ、落とせないなって感じです」。パ・リーグ優位のシーズンが多いこともあり、冷静に受け止めた。

前回の７連勝は就任１年目。「したっけ？ あんときはもう勝ち負けじゃない。今の戦いをするための準備だったんで、（７連勝）したのも覚えてない」。今回の７連勝には「力ありますからね」とチームへの信頼を示していた。