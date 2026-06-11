元プロボクサーで俳優そしてタレントのガッツ石松さん（76）が2日、肺炎のため都内の病院で亡くなったことが発表されました。これまでの活躍を秘蔵映像で振り返ります。



日本プロボクシング協会などの公式サイトによると、ガッツさんは栃木県出身。1966年にプロデビューを果たしました。1970年6月と1973年9月に、世界ライト級タイトルに挑みますが敗退。その間、1972年1月に東洋ライト級タイトルを獲得しました。

本名（鈴木有二）から鈴木石松、さらにガッツ石松とリングネームを変え、1974年4月11日に、3度目の世界挑戦に臨みロドルフォ・ゴンサレス（メキシコ）にKO勝ち。日本人として初のWBC世界ライト級チャンピオンとなりました。

■引退後は俳優として活動 ハリウッド映画にも出演

引退後は、俳優やタレントとしても活躍し、ハリウッド映画にも出演。1987年には、スティーブン・スピルバーグ監督の映画『太陽の帝国』、1989年にはマイケル・ダグラスさんや高倉健さん、松田優作さんが出演した映画『ブラック・レイン』、テレビドラマでは『北の国から』や『おしん』にも出演しました。2005年には、娘の鈴木佑季さんとCMで共演していました。

ハリウッド映画へ出演後の2004年のインタビューでは俳優活動について「プロとしてそこに参加させてもらうってことは、それなりの心構えで行くから、あんまり失敗はないわな」と話していました。

ボクシングについては、自身は負け数が多かったと話し、世界チャンピオンになるためには「努力が大事だったな。ガッツ石松のガッツは努力という意味なんでな」と振り返っていました。

■『ガッツポーズ』『ＯＫ牧場』名フレーズで親しまれた

日本人として初のWBC世界ライト級チャンピオンとなった際、両こぶしを高々と突き上げて喜びを爆発させた姿が“ガッツポーズ”と呼ばれ、この日は『ガッツポーズの日』ともいわれています。

2024年に映画『草原の英雄ジャロロフ〜東京への道〜』の舞台挨拶に登場した際は、「皆さんも、“やったぞ”と思ったときは、ガッツポーズしてください」と語っていました。

プロボクサー、タレント、俳優、歌手とマルチに活躍したガッツ石松さん。葬儀については、遺族の意向により近親者のみで執り行われ、お別れの会等については未定だということです。