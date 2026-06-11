Mrs. GREEN APPLE主催の新しい音楽イベント“Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』”が10日、神奈川・Ｋアリーナ横浜で開催。7組のアーティストが登場し、会場を盛り上げました。

『CEREMONY』は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンターテインメントショーとして2025年6月に誕生。2回目となる今年は開催規模を2日間へと拡大し、総勢13アーティストが集結する特別な音楽の祭典として開催されました。

1日目には、主催のMrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、asmi、超ときめき♡宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHERらが登場。圧巻のライブパフォーマンスを披露し、ジャンルや世代を超えた表現が交差する『CEREMONY』ならではのステージで会場を盛り上げました。

パフォーマンスの最後を飾ったMrs. GREEN APPLEは、『ANTENNA』や『風と町』『GOOD DAY』など全5曲を披露。客席もアーティストたちも総立ちとなって盛り上がり、会場に一体感が生まれました。

終演後、大森さんはイベントを振り返り、「お互いをたたえ合うとか、そういうのってきれいごとに聞こえるかもしれませんが、きれいごとを一生懸命やりたいなというふうに思って始めました。2回目にして、こんなに愛に包まれた、こういった日に、場所に、空気に、してくださり、本当にありがとうございます。楽しいですね、音楽って」と語りました。