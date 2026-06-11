◆カーリング日本選手権 第５日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、ＳＣ軽井沢クが、札幌国際大を延長戦の末７―６で退けると、午後のフォルティウス戦でも再び延長にもつれ込んだが、８―７で勝ち切って無傷の６連勝を決めた。

午前に行われた札幌国際大戦に勝って決勝トーナメント進出を決めて迎えた五輪代表チームとの対戦。第７エンド（Ｅ）までに４―７とリードされていたが、第８Ｅで１点を取ると第９、第１０Ｅで連続でスチールして同点。延長戦も相手のミスを誘って１点スチールし、大逆転で勝利した。スキップの上野美優は「中盤でスチールされて、先手を取られる形だった。今までの試合を振り返ると私たちの方が勝っていてそのまま逃げ切るという形が多かったので、いろいろ試しながら、そして、ショットを決めきるというイメージをみんなで持ってプレーすることができて、最後スチールで勝ちきることができて良かったです」と笑みを浮かべた。

女王チームとは、昨年の日本代表決定戦で対戦し、２連勝から逆王手をかけられ敗れて代表を奪われた因縁がある。「ラストロックも最終戦のドローのイメージがあったけど、でも今日と代表決定戦とは違うなというのもあった。今日の試合も含め、その前の２試合も結構、タイトゲームをなんとか勝てている状況なので、しっかりショットを決めて勝ち切れているのはチームにとってもすごい自信につながっている。成長しているなっている実感がすごく沸いています」と手応え。２０代が中心の若いチームが、このまま頂点まで突っ走っていく。