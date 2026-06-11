フォーティーセブンのTシャツ新作登場！MLB球団を描いたヴィンテージ風デザインに注目

アメリカ・ボストン発のカジュアルライフスタイルブランド「フォーティーセブン（’47）」から、MLB球団の歴史や伝統をデザインに落とし込んだ新作Tシャツコレクションが登場しました。ヴィンテージ感あふれるグラフィックや加工技術を取り入れた特別なラインアップは、スポーツファンはもちろん、トレンド感のあるカジュアルコーデを楽しみたい女性にもおすすめ。長く愛用したくなるこだわりのコレクションをご紹介します。

MLBの歴史を感じる特別なデザイン

今回発売される「’47 MLB Tee COLLECTION」は、ブランドのヘリテージとMLB球団の歴史を融合させたコレクションです。

各モデルには、それぞれの球団にゆかりのある年代をテーマにしたグラフィックを採用。

さらに、ヴィンテージウェアを思わせるひび割れプリントを施すことで、長年着込んだような味わい深い表情を実現しています。

どのデザインも単なるスポーツウェアではなく、ファッションアイテムとして取り入れやすい仕上がり。デニムやスカートと合わせるだけで、こなれた大人カジュアルスタイルが完成します。

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4球団それぞれの魅力を表現

ロサンゼルス・ドジャースモデルは、1958年のロサンゼルス移転をモチーフにしたデザイン。ホワイトをベースにブルーのグラフィックを配置し、製品洗い加工によるナチュラルな風合いが魅力です。

ニューヨーク・ヤンキースモデルは、1903年のニューヨーク移転初年度に着想を得た一枚。オフホワイトを基調とし、製品染めによる落ち着いた雰囲気に仕上げています。

ボストン・レッドソックスモデルは、1901年の球団創設年をテーマに採用。ネイビーをベースにクラシックなグラフィックをあしらい、伝統を感じさせるデザインです。

ニューヨーク・メッツモデルは、1962年の球団創設年を表現。ブラックをベースにレイヤードグラフィックを組み合わせ、ヘビーガーメントウォッシュによるヴィンテージ感が際立っています。

デイリーに活躍する万能Tシャツ

ラインアップは「Short Sleeve Cotton T-shirt」で展開され、価格は各5,940円（税込）。

モデルごとに製品染めや製品洗い、ヘビーガーメントウォッシュなど異なる加工を採用しているため、同じコレクションでもそれぞれ違った表情を楽しめるのが魅力です。

カラーはホワイト、オフホワイト、ネイビー、ブラックの4タイプを展開。サイズ展開の詳細は発表されていませんが、幅広いスタイリングに取り入れやすいベーシックなデザインとなっています。

公式オンラインストアのほか、’47長野・沖縄・福岡をはじめ全国の取扱店舗で販売されるため、気になる方はぜひチェックしてみてください♪

ヴィンテージ感を楽しむ夏コーデに

スポーツカルチャーとファッションを融合したフォーティーセブンの新作Tシャツコレクション。

MLB球団の歴史を感じるデザインと、こだわりのヴィンテージ加工によって、一枚で着ても存在感のあるアイテムに仕上がっています。

カジュアルコーデの主役としてはもちろん、ジャケットやシャツのインナーとしても活躍♡この夏のおしゃれをアップデートする一枚として取り入れてみてはいかがでしょうか。