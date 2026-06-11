「ロッテ３−２中日」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが延長戦を制しこのカード勝ち越し。交流戦の勝率５割以上が確定した。

延長十回、２死一、三塁、打席には佐藤。初球ボールのあと、２球目の変化球を右前にはじき返すサヨナラ打を放った。２２年４月１日の西武戦（ゾゾ）以来４年ぶり３回目のサヨナラ打。ウォーターシャワーでずぶ濡れになりながら「めっちゃ気持ちいいです！」と笑顔が弾けた。

打席に入る直前にサブロー監督から声を掛けられた。

「『お前の悪いパターンだ』って言われてて。『何だろうな』と思った時に、『初球の真っ直ぐ見逃す、次のボール球振る』って言われて。『もう初球ガンガン行け』って言われて。ファーストストライク、全力で振りに行こうと決めていたんで。それが本当にいい結果になってよかったなと思います」と振り返った。

チームはこれで借金１。１２日のＤｅＮＡ戦でた４月４日以来の勝率５割復帰を目指す。これまで５度の借金１での戦いは全て敗れており、６度目のチャレンジ。佐藤は「ここから毎回負けるんで。絶対とりあえず借金返済して、また一回貯金作れるように。明日はとっても大事だと思うんで、しっかりやっていきたい」。交流戦で貯金を作って、リーグ戦に臨む。