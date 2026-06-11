楽天８−２巨人（交流戦＝１１日）――楽天が先発全員の１５安打で８点を挙げ、連敗を５で止めた。

８回２失点の滝中が３勝目。巨人は田中将が２回５失点と崩れ、引き分けを挟んで連勝は６で止まった。

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ソフトバンク３−２阪神（交流戦＝１１日）――ソフトバンクが接戦を制し、今季３度目の５連勝。同点の七回に牧原大の適時打で勝ち越し、継投で逃げ切った。阪神は投打がかみ合わず、交流戦３度目の３連敗。

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西武４−１広島（交流戦＝１１日）――西武が逆転勝ちで５連勝。四回に小島の２点打で試合をひっくり返した。平良は６回１失点で５勝目を挙げた。広島は１安打に終わり、３連敗となった。

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オリックス４−２ヤクルト（交流戦＝１１日）――オリックスが同一カード３連勝。五回に宗の２点二塁打などで３点を先行、七回は西川の適時打で突き放した。ヤクルトは今季初先発の下川が踏ん張れず７連敗。

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日本ハム３−０ＤｅＮＡ（交流戦＝１１日）日本ハムが零封し、４季ぶりの７連勝。六回、野村の犠飛とカストロの適時打で主導権を握った。孫易磊が来日３年目でプロ初勝利。ＤｅＮＡは今季初の５連敗。

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ロッテ３−２中日（交流戦＝１１日）――ロッテが延長サヨナラ勝ちでカード勝ち越し。６番手の沢田が十回を無失点に抑えると、その裏、佐藤の適時打で試合を決めた。中日は打線がつながりを欠いた。