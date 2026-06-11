１１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが２日、肺炎のため７６歳で亡くなったことを伝えた。

同局の小木逸平アナウンサーは「日本ボクシング界レジェンドのあまりにも突然の訃報でした」と前置きして伝え、「幻の右」で世界を制したことを映像で振り返った。そして、その拳を突き上げた姿から「ガッツポーズ」という言葉が生まれたと紹介した。

現役引退後はテレビドラマはハリウッド映画「ブラック・レイン」への出演など俳優としても活躍。バラエティー番組でも親しまれ、「ＯＫ牧場」という決まり文句も生まれた。

最後は小木アナが「ガッツさんは生前、『世界チャンピオンは負けは１つか２つ。それがエリートだ』とそのように語っていたそうですけど、ガッツさんが世界タイトルを奪取した時、１１回すでに負けていたということなんですね。まさに不屈の魂で、決してあきらめずに日本ボクシング界に金字塔を打ち立てたチャンピオンでした」と偉業をたたえ、追悼した。