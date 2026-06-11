◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ３×―２中日＝延長１０回＝（１１日・ＺＯＺＯマリン）

中日は今季３度目のサヨナラ負けを喫し、再び借金が今季ワーストタイの１８に膨らんだ。延長１０回に５番手・伊藤茉央投手が、２死一、三塁からロッテ・佐藤に右前適時打を浴びた。

０―２の４回に細川が、８号の中越えソロで反撃。１点ビハインドの８回２死では、サノーが左翼席中段へ４号ソロを放った。左足の肉離れから復帰した助っ人が約２か月ぶりの一発で同点に追いついたが、勝ち越すことはできなかった。

ここまで８試合連続無失点と好投していた伊藤をマウンドに送り出した井上一樹監督は、「延長１０〜１２回を視野に入れながら（起用した）。１０回は、最近の伊藤の投げっぷりにかけた。サヨナラの場面となれば、なおさら１球が命取りになる。伊藤のなかでどれぐらいの意識があったか。これからそういったところで投げるのも大事かな」と責めなかった。

チームは４カード連続の負け越し。セ・リーグの５球団が負けているなかで、最後まで死闘を繰り広げたが、白星を手にすることはできなかった。１２日からは、交流戦最終カードとなる日本ハムとの３連戦（エスコン）を控える。指揮官は「どのチームも楽な相手はあるわけない。切り替えて、最後いい形で（勝って）名古屋に帰りたい」と次戦を見据えた。