Mrs. GREEN APPLEが主催するエンターテインメントショー『CEREMONY』が10日、神奈川・Ｋアリーナ横浜で開催。派手な衣装で登場した3人が衣装のテーマを明かしました。

『Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”』は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとして2025年に誕生。2回目の開催となった今回は、2日間にわたり総勢13アーティストがパフォーマンスを披露しました。

2年連続での開催について大森元貴さんは、「昨年を経て、我々も『CEREMONY』がどういうポテンシャルを持ったイベントかっていうのがすごくわかったので、今年はさらにワクワクして楽しみにしています」と期待を寄せました。

今回、2日間を通して『ヒーローズジャーニー（英雄の旅）』というテーマを衣装で表現するというMrs. GREEN APPLE。『ヒーローズジャーニー（英雄の旅）』は、“仲間たちといろんな困難を乗り越え、新たな自分へと成長していく物語”を意味しているそうで、1日目は『オズの魔法使い』をモチーフにした衣装で登場しました。

『オズの魔法使い』にした理由について、大森さんは「我々もやっぱり結成して13年ですけども、ずっとこの3人と共にいろいろ困難を乗り越えて成長しているなというふうに改めて思っていますので。このタイミングでそれを表現できたらなと思って」と明かしました。