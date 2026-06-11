ヤクルト・下川隼佑投手（２６）が１１日のオリックス戦（京セラ）で今季初めて先発し、５回途中まで６安打３失点。踏ん張り切れず、１敗目（０勝）を喫した。

下川は４回まで走者を出しながらも要所を締めて無失点。しかし５回に崩れた。四球と連打で一死満塁とすると、後続・若月の右前適時打で先制点を献上。なおも満塁のピンチは続き、宗に右越えの適時二塁打を浴びてこの回３点を失ったところでお役御免となった。

試合後「前半は自分のやりたいような緩急を使って打ち取っていけたんですけど、ランナーをためて粘り切れなかったので悔しい。またチャンスがあれば最後までしっかり自分のピッチングができるようにしていきたい」と次回登板を見据えた。

池山監督は「初先発でかなりいいところもあった。粘り強く投げてたんだけど、フォアボールからっていうところで。やっぱり一軍は細かいコントロールが必要になってくると思うし、慎重になりすぎて連打食らったっていうところですね」と厳しい表情をにじませた。

下川はファームリーグで１１試合に登板し２勝３敗、防御率１・７７をマーク。７日の日ハム戦（神宮）の試合前練習から一軍に合流していた。