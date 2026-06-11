◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―０ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）

ＤｅＮＡのドラフト１位ルーキー・小田康一郎内野手（青学大）が、プロ初スタメンで１軍の厳しさを味わった。

６月７日に１軍初昇格し、同日のソフトバンク戦（横浜）で代打デビュー。その後２試合は出番がなかったが、この日は「７番・二塁」で初めてスタメンに抜てきされた。

チームは交流戦５カード連続負け越しで４連敗中。試合前は「（チームに）違う風を吹かせることを求められてると思う」と意気込んでいたが、やはり１軍の勝負はシビアだった。

３回先頭の第１打席は、初球のチェンジアップを見逃すと、２球目と３球目はいずれもボールになるスプリットに手を出して３球三振に倒れた。

第２打席は５回１死二、三塁の先制機。今度はフルカウントまで持ち込んだが、最後はチェンジアップを空振り三振。「内野が前進守備だったんで、何とか前に飛ばして１点取ろうっていう気持ちで打席に立ったんですけど、一番良くない形だった」。日本ハムの先発・孫とはファームで対戦経験があったが、結果は２打席２三振。相手が左腕・島本に代わった７回には代打を送られ、プロ初安打はかなわなかった。

守備でも痛恨のミス。６回１死一塁で、水野の投前バントに一塁カバーが遅れて内野安打となり、勝負を決める２失点につながった。

ファームでは二塁手として１３試合に出場も、本来は一塁、三塁がメイン。慣れないポジションとはいえ、試合の流れを変えたプレーに「してはいけないミス。そういうミスは（１軍では）逃してくれない。完全に敗因を作ってしまった」と猛省した。

残念ながらチームに新風を吹き込むことはできなかったが背番号３。「こうなってしまったことを無駄にせず、次に必ず生かしたい。チャンスの場面の打撃もそうですし、守備面に関しても（経験を）生かして、チームを助ける側になれたらいいなと思っています」と、今後の成長を誓った。