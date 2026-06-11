◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第1代表決定戦 東芝5―4日産自動車（2026年6月11日 横浜）

東芝が接戦を制し、2年連続46度目の都市対抗出場を決めた。「3番・二塁」で出場した斉藤大輝内野手（25）が先制の決勝打とソロ本塁打を放ち2安打2打点。粘る日産自動車を5―4で退けた。

「前の試合であまり積極的にいけなかったので、どんどん積極的にいくつもりでした」

初回1死一塁。カウント1―1からの3球目、「狙っていた」というカットボールを左翼線へ運んだ。先制となる決勝の適時二塁打。チームに勇気を与える1点をもたらすと、3回の第2打席でも魅せた。

「試合前、攻めて、攻めて、攻めまくろうとチームで決めていたので、あそこも積極的にいきました」

初球の外角直球を振り抜くと、左翼席へ飛び込むソロ本塁打。リードを3点に広げる貴重な一発に、右手を高々と掲げながらダイヤモンドを一周した。

「横浜スタジアムで（本塁打を）打つのは初めてで。ここで活躍するのが第一目標でした。狙ってはなかったですが、自分の持ち味であるシャープな打撃はできました」

小さな工夫が快音をもたらした。「見え方だったり、結構苦手で」と語った横浜スタジアム。この日は従来に比べ、打席内で一足分、後ろに下がった。「それがはまったと思います」。2安打2打点に加え、2四球も選んでの4出塁。3者凡退を一度もつくらなかった粘りの攻撃の象徴だった。

新チームが発足した昨年11月から、西関東予選を第1代表として突破することを目標に掲げてきた。「そこを突破できたのは良かったですが、これから本戦が続く。都市対抗優勝を目指してやりたい」。次なる目標は2010年以来16年ぶりとなる黒獅子旗。今季の東芝は、ここぞの一戦を勝ちきる強さがある。

▼大河原正人監督 選手が最後に1点上回って勝つという強い気持ちを持ってやってくれた。新チームが11月に始まって、お互い理解するところから始まった。苦しい時期もありましたが、3月頃から選手が自分で考えて取り組むようになり、結果が出始めた。チーム全員の勝利です。ギリギリ泣いていません。ただ、あれだけ応援してくださったのはチームの後押しになりましたし、スタンドを見た時には我慢できなかった。あれだけの応援に支えていただいたので、第1代表での突破でお返しできて良かったです。