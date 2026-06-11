2024年に乳がんを公表したタレントの梅宮アンナさん（53）にインタビュー。闘病を支えた自身の考え方や、アートディレクターの世継恭規さんと結婚して1年が経過した現在について伺いました。

梅宮さんは、2024年6月に乳がんのひとつである『浸潤性小葉がん』（ステージ3A）と診断され、抗がん剤治療を受けたほか、2024年11月に右胸の全摘手術を受けています。その後も放射線治療を経て、現在はホルモン剤などを飲んでいるということです。

『フルコース がんと私と家族の日々』（文藝春秋）では、がんの告知から闘病中の様子、父・梅宮辰夫さんら家族の話のほか、2025年に結婚したアートディレクター・世継恭規さんとの話などがつづられています。

■がん告知に「正直、怖いとかはなかった」

――なぜこの本を出版しようと思われたのでしょうか？

梅宮：「がんです」って言われて「約1年ぐらいの治療期間があります、フルコースです」って言われた時に、私ははたしてちゃんと元気に元に戻れるのか、ちゃんと社会復帰ができるのかなとかいろいろ考えるわけですよ。両方考えたのね。ダメかもしれない。で、もしかしたら私は治療しても死んじゃうかもしれないなって。じゃあ、死ぬまでもきっちり残しておこう。

梅宮：あともう1つは、ちゃんと治療がうまくいって社会復帰できた時に、自分のやってきた治療とか、今、抗がん剤がどういうものなのかとか、放射線がどういうものなのかっていうのを、正しく世の中に伝えているものがあまり目立たないので。これはちょっとやっておかなければいけないかなっていう思いで本を残しましたね。

――お父様（梅宮辰夫さん）もがんを経験されていましたが、アンナさん自身ががんと告知された時、率直にどのように受け止めたのでしょうか？

梅宮：小さい頃からがんっていうものが非常に私の周りが環境が身近だったっていうこともあって。小さい頃からやはりがんに対しても結構興味があったので。がんのドラマだったり映画だったりとか、かなりたくさんいろんなものを見て涙を流してきて。正直、怖いとかはなかったんですよね。

――もともと何かを調べたりだったり何かを学んだりということ自体は好きだったんですか？

梅宮：結構好きで探求心がすごいあるので。これもちょっとあまり多くはいない例かもしれないんですけども、がんになったって言われたときに、あ、もう私は新しい世界に行くんだなって。がんっていうものがどういうものなのかっていうものを体感できるんだ。もちろんニコニコはしなかったけれども、新しい世界に歩いていくんだなっていうふうに、思ったのが正直なところです。

■「良いことも悪いことも自分で経験をする」 自身の性格と闘病中の気づき

――がんを告知され、医師に「がんの治療がフルコースになります」と言われた時にすぐ“なんとしても10年間、63歳になるまで標準治療を続ける”と決断できたということですが、その理由はありますか？

梅宮：私には母がいて娘がいて、今旦那さんがいるんだけども。なんかそういうことじゃないんですよね。子どものためにってもちろん、それは思う。でも、それだけではなくて。とにかく、自分の目の前に自然にやってきたものっていうのは、良いことも悪いことも自分で経験をする。“あなたこれ経験しなさいよ”って言われているんだなって。そういう考えなんですよね。自分の思想がそういう考えだから、じゃあやってみよう。もしこれでダメだったら、私の運はそこまでなんだなっていうふうに、あまり深く考えていないというか。さらっと考えられる性格だったんで。

梅宮：もちろん抗がん剤でね、気持ち悪い思いもするし、免疫も下がって肺炎にもなっちゃったし、入院もしたしっていろいろあるんだけど。でも、1個1個経験してることを、逆になんかありがたいと思う、で、やってきたんですよ。神様がいて、“はい、梅宮アンナさん、あなた次のミッションはこれですよ、やんなさい”っていうふうに言われてるっていう感じがして、一生懸命やっていたの。

■マスクの色、サンタの格好…気持ちを明るくするために

この状況を変えて楽しむようにやっていかないと生きられないと思い、日常に楽しいことを見いだしていったといいます。

梅宮：例えば、病院に行く、今日抗がん剤です、あ〜抗がん剤かって思うんだけど。そうだ、ネオンカラーの服、着ていっちゃおうとか。みんなをちょっとハッとさせようとか。そういうふうにして、自分も気持ちも明るくなるし、病院のみんなも明るくしたかったっていう思いがあったんで。

梅宮：マスクいるじゃないですか、病院で。だからネオンカラーのマスク探したりとかして。クリスマスの日にね、12月25日が抗がん剤の日があって。私、サンタさんの格好して行ったの。帽子とか買っていったりとかして、コスチューム買って、それを着ていったの。

梅宮：私、がんなんだっていうことをちょっとでも忘れたいから、自分をごまかせるものだったらなんでもやりましたよね。

■“生きがい”だった髪をすべて失って

――髪にものすごくこだわりがあったとお伺いしています。その髪が治療の時にすべて抜けてしまった、その時にどう感じましたか？

梅宮：まずやっぱり「髪の毛が抜ける」って言われた時に「がんです」って言われるよりもつらかったんですよ。髪の毛にかなり生きがいをずっと持っていて。色だったり髪形だったりっていうのをすごく一生懸命やってたのね。

梅宮：髪の毛がないとかっていうことが想像できなくって。「本当に髪の毛抜けるんですか、先生」って。「本当に抜けるんですか」って、「はい、抜けます」「いや、もしかしたらなんか珍しいタイプで抜けない可能性もあるじゃないですか」って言ったら「まず見たことない。長年僕治療しているけど」っていうから「いや本当に第1号だってば、私が」みたいな。それぐらい「抜けます」ってさらっと言われるのがすごく嫌だったんだよね。で、みんな言うんですよ。「すぐ生えてくるから」って。でも、1日も嫌なのね。

梅宮：今まさに体感してるんですけど、もう髪の毛が生えてきたんですね。髪の毛を作る毛穴の中の部分が、体が抗がん剤でダメージをしちゃうんですよ。だから伸びてくる毛もダメージのまま伸びてくるのね。だからこういうふうにちょっとチリチリになっちゃって、縮れ毛みたいになっちゃう。毛量もすごくあるから、そこはすごく喜ばなきゃいけないことなんだけども、やっぱりすごい大変で。ブローとか。かといって、ウィッグはもうこれだけ生えてくると、もうハマらないんですよね。なので、今一番ちょっと中途半端な時で。

■現状を登山に例えると“ハイキング”

――治療を登山に例えていることが多いですが、現状を登山で表現すると？

梅宮：いくつか山があって、この治療が全部終わって。ちゃんと普通にニコニコ、ニコニコってできていたら1個の山を登ったと思っていて。で、今はその治療中よりは小さい山を登ってる感じで。今はもうハイキングみたいな感じで。

梅宮：「治療が山登りに似ていますよ」っていうのが先生から教わって。「雨が降ってくると泣く泣く下山したり、ルートを変える。それが治療に似ているよ」って言われて。最初はちょっとピンとこなかったんだけども、肺炎になって緊急入院した時に、本当だ、治療ってなかなかすんなりいかないんだなっていうふうに思ったんですよね。だから、その抗がん剤をやる治療を受けるにも治療をやるんでも、知識が自分にあればあるほど楽に生きられるというか。

■世継恭規さんと結婚1周年 これから一緒にやりたいことは？

梅宮さんは2025年、アートディレクターの世継恭規さんと結婚しました。

――結婚されて1周年、おめでとうございます。

梅宮：出会って10日で結婚しちゃってるので、だいたいスピード婚って言われちゃうじゃないですか。「もう絶対すぐ別れるよ」みたいな感じで。それも、え、そんなことないもんっていうふうには全然思わなくて。よく言っていました2人で。そうだよねって。かもね、みたいな。だって本当に結婚してから知っていくことが。やっとそこから始まるわけだから付き合いが。だから、え、こんな人？ ってお互いがあって。なんかちょっと結婚、間違っちゃったかなとかさ。よく言っていた2人で。だけど今回、5月23日が来て、1年たって。なんか、 1年いられたから、あとはいられるかもねっていうふうに思えていて。

――これから世継さんとやってみたいこと、一緒にかなえたい夢は？

梅宮：この人と一緒にお仕事をしたいなっていうふうに思ったんですね。で、私、家族経営とか一緒にお仕事をするっていうのがあまり好きじゃなかったんですよ。でも、彼とはできるかなーって感じで思っていて。新しいブランドを作りたいねとは言っています。

梅宮：相手を試したりとかない、ストレートでいてくれるので。価値観は合わないよ、すごい価値観だなと思うけど。ただ、真面目なんだよね。やっぱり真面目っていいですね。

■「これなんだよ、私がやりたかったことは」 梅宮アンナが一番求めていたもの

――書籍の中ではこれからの夢として『TED』（「よりよいアイデアを広めよう」を理念とする非営利団体、様々な分野の人によるプレゼンテーションを全世界に配信）に出ると書いていましたが、そう思ったきっかけであったりそのためにやりたいことってありますか？

梅宮：『TED』でも、日本語版『TED』に。まずそこからかなと思っていて。自分の経験をステージに立って1人で今しゃべっているんですね。

梅宮：経験があったから言えることばっかりだし、これ、他に誰かじゃあ代わりがいるかって言ったらいなくて。これなんだよ、私がやりたかったことはっていう。リアルの話をやっぱりしたいっていう。

――リアルな声を自分から発信していく中で反響みたいなものはいかがですか？

梅宮：毎回400人ぐらいなんですね、聞きに来てくださる方が。中には涙を流して聞いてくれる方が結構いらして。そういうのを見たときに本当に言ってよかったなっていうふうに思っていて。必ずDMとかに来るんです、インスタの。「今日、本当にいいお話を聞かせていただきました」とか。普通に歩いていても声をかけられて「アンナさんのSNSが本当に励みになりました」とか、そういうふうに言ってくれる方がすごく多くて、本当によかったなっていうふうにつくづく。

梅宮：そう、これ。今までずっとテレビに出てきたけれど、人に勇気を与えたり感動を与えたり、励みになるようなことってなかったんじゃないかなと思って。だからそうやって、ありがとうっていうふうに言ってもらえるようなことをやってるっていうのは、たぶん私が一番求めていたものだったと思います。