一段上のレディを目指すなら...？お上品＆クールな印象を与える【モノトーン】コーデ3選

気になるカレを振り向かせるためのコーデ術を知りたい...！そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈・本田紗来とともに、品行方正なレディに仕上がる「モノトーン」コーデ術をご紹介します。いつもよりちょっぴりオトナな私を演出してカレのハートを掴んじゃお♡

清潔感の白＆洗練されたグレー＆ミステリアスの黒 可愛くてキャッチーなカラーは目を引くけど、品行方正なレディをめざすなら、モノトーンを味方につけるのが最適解なんです。クールで、それでいて儚げ。そんな一段上のレディ、憧れない？

Cordinate 主張しすぎずナチュラルに決まるオールグレー ギャルみなあわせも、落ち着きのある印象に。 ニットトップス 11,012円／MILLO WOMEN（HANA SHOWROOM）デニムスカート 51,700円／ディーゼル（DIESEL JAPAN）ミュール 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate 背中見せ＋ドット柄でヘルシーな甘さをイン シンプルな印象が強いモノトーンコーデにドット柄で遊び心をプラス。 背中あきトップス 25,300円／ディーゼル（DIESEL JAPAN）レースマーメイドスカート 8,800円／フリークス ストア（フリークスストア渋谷）サンダル 12,1 00円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

Cordinate 黒のシアーにグレーのボトムで抜け感をたっぷりと 重たい印象になりがちな黒トップスも、透け感素材かつ首元がゆったりとしたシルエットならばなんのその。さわやかなグレーボトムでより軽やかに。 シアートップス 4,950円／EMODA ルミネエスト新宿店 ワイドパンツ 16,500円／SNIDEL サンダル 9,900円／RANDA 撮影／藤原宏（Pygmy Company）、三つ葉ちひろ スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）

村瀬紗英

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来