一段上のレディを目指すなら...？お上品＆クールな印象を与える【モノトーン】コーデ3選
気になるカレを振り向かせるためのコーデ術を知りたい...！そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈・本田紗来とともに、品行方正なレディに仕上がる「モノトーン」コーデ術をご紹介します。いつもよりちょっぴりオトナな私を演出してカレのハートを掴んじゃお♡
清潔感の白＆洗練されたグレー＆ミステリアスの黒
可愛くてキャッチーなカラーは目を引くけど、品行方正なレディをめざすなら、モノトーンを味方につけるのが最適解なんです。クールで、それでいて儚げ。そんな一段上のレディ、憧れない？
Cordinate 主張しすぎずナチュラルに決まるオールグレー
ギャルみなあわせも、落ち着きのある印象に。
Cordinate 背中見せ＋ドット柄でヘルシーな甘さをイン
シンプルな印象が強いモノトーンコーデにドット柄で遊び心をプラス。
Cordinate 黒のシアーにグレーのボトムで抜け感をたっぷりと
重たい印象になりがちな黒トップスも、透け感素材かつ首元がゆったりとしたシルエットならばなんのその。さわやかなグレーボトムでより軽やかに。
撮影／藤原宏（Pygmy Company）、三つ葉ちひろ スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）
村瀬紗英
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来