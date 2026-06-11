◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス４―１ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）

久々の感触が両手に残った。３点を追う９回２死。ヤクルト・塩見泰隆外野手はオリックスの守護神・マチャドが投じた初球１５８キロのツーシームに反応。フルスイングから放たれた飛球は右翼フェンスを越えた。反撃の一発は２４年５月３日の中日戦（神宮）以来となる約２年ぶりの本塁打。「前の打者を見ていて球がすごい速かったので、まずは振り負けないようコンパクトに早くタイミングを取ってということだけを意識していったら、本当にたまたま偶然当たった…」と謙そんしたが、塩見らしい豪快な一発だった。

２年近い左膝のリハビリから復帰し、５月２９日の楽天戦から１軍昇格。２年ぶりの一発を「本塁打自体はうれしいですけど、その前の打席だったり、（４回２死二塁の）チャンスの場面で三振したりとか内容があんまりよくなかった。反省してしっかり練習して、次に生かしたい」と前を向いた。

チームは今季初の７連敗。連敗を止めるためにも塩見の力は必要不可欠だ。「誰かが１人というよりはチーム全員で戦っていかないと勝てないと思う。またチーム全員で戦って、その中で僕もしっかりチームのために貢献できるように打席に立とうと思います」。頼れる男が負の流れを変えてくれるはずだ。