大阪府の吉村洋文知事は１１日までに、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「吉村洋文チャンネル」を更新。「【２か月で激変】吉村洋文が体を変えるためにやめた〇〇とは？」と題し、ダイエット方法を指南した。

スタッフから「なんか、やせはりました？ シュッとした感じで」と問われた吉村知事は「気づいてくれた？ ダイエットしてんねん、オレ」とうれしそうな表情。「１回、４キロやせた。２か月ぐらいで」と胸を張り、何よりシンプルな方法として「毎日、体重計に乗るんですよ」と大切なルーチンを力説した。

ただ、２０２５大阪・関西万博（昨年４〜１０月）の際には「やっていなかった」そうで「ベルトの穴がこっち（緩い側）の方に。数キロ太ってて、過去最高体重」だったというが、閉幕したことで「まずは自分を律すること。客観的に事実を認めないと」と一念発起。体重計の計測を日課に戻したという。

さらに夜中の楽しみだったお菓子を減らしていったという。「すみません！ 食ってました。おいしいねん」と苦笑したが「これをなくしたら、ちょっとずつ減んねん」。間食だけでなく、日頃の食事も変化。「今度は白ご飯を食べる前に温野菜」。せいろで蒸して、塩で食べるのがいいといい、自然に白米の量も減るという。

ただし、おなかはすく。「めっちゃ腹減ると…ここが運命の分かれ道。ひとつ編み出したのは吉村メソッド」と、とっておきのダイエット法を明かした。「そのときは味噌汁。お湯を入れたらできるインスタント味噌汁。なめことか豆腐とかなすびとかいろいろあるけど、カロリー２０キロぐらい。全然太らないし、おなか満たされる。満足して寝られる。明らかにベルトの（穴の）位置が２、３ずれる」と吉村メソッドの効果をＰＲ。スタッフに「（メソッドの）本を書かせてください」と請われると「印税、折半でいこか」と上機嫌だった。