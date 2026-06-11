SNSを中心に話題を集めている4人組グループ・モナキが9日、『ASIA CULTURE FESTIVAL 2026』に登場。カバーや人気曲を披露し会場を盛り上げました。

このイベントは、アジア全体へと広がる国際文化交流の場となることを目指して開催されたもので、表彰式やライブなどが行われました。

ライブイベントに登場したモナキのメンバー・じんさん（39）は「こんなキラキラした舞台に呼んでいただけて本当に光栄です。モナキ一応アイドルではないので、恐れ多いといいますか、全力でキラキラ僕たちも頑張れたらと思います」と意気込みを語りました。

国際交流のイベントということで、MCでは海外の思い出についての話題に。おヨネさん（28）は「修学旅行で台湾の方に訪れたんですけども、国際交流と題しまして高校で交流したんですよ。台湾の高校と日本の高校と」と語り「両校の生徒の前で『レット・イット・ゴー〜ありのままで〜』の台湾語バージョンを歌いました」と思い出を振り返りました。

すると会場やメンバーから“歌ってほしい”という声が。そのリクエストに応え、おヨネさんは楽曲を熱唱し会場を盛り上げました。また、ライブでも『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』など3曲を披露しました。