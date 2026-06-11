夫の不倫相手の妊娠が判明。拉致、監禁…妻の復讐はエスカレートしていき…
水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜 深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
将生の不倫相手・乙葉の妊娠が判明。これが佳乃の“狂鬼”のスイッチを押すことになる…。拉致、監禁・・・最後の復讐はエスカレートしていき…！？
【動画】夫の不倫相手の妊娠が判明。拉致、監禁…妻の復讐はエスカレートしていき…
復讐を完遂したものの、佳乃（篠田麻里子）の目論見とは裏腹に、より絆を深める将生(落合モトキ)と乙葉(小西桜子)。その姿を目のあたりにし、救いのない絶望に突き落とされた佳乃。
一方、樹（高松アロハ）との平穏を取り戻した麗奈と、七瀬（増子敦貴）と新たな関係を育んでいる奈津子（水崎綾女）。
そんな中、麗奈は偶然、乙葉が妊娠していることを知ってしまう…。佳乃には隠そう、と奈津子（水崎綾女）と話す麗奈だが、その会話を佳乃は盗み聞きしており・・・。
乙葉の妊娠は、佳乃の狂鬼のスイッチを押すことになる。佳乃は乙葉に背後から近付き…！？
最後の復讐は、エスカレートしていく。行き着く先に待っている結末とは…！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
○
早乙女樹…高松アロハ(超特急)
七瀬祐一郎…増子敦貴(GENIC)
小松原乙葉…小西桜子
○
遠藤将生…落合モトキ
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
青塚美穂
監督
白川士
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)
将生の不倫相手・乙葉の妊娠が判明。これが佳乃の“狂鬼”のスイッチを押すことになる…。拉致、監禁・・・最後の復讐はエスカレートしていき…！？
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第11話 不倫女の妊娠が判明…狂鬼のスイッチ
復讐を完遂したものの、佳乃（篠田麻里子）の目論見とは裏腹に、より絆を深める将生(落合モトキ)と乙葉(小西桜子)。その姿を目のあたりにし、救いのない絶望に突き落とされた佳乃。
一方、樹（高松アロハ）との平穏を取り戻した麗奈と、七瀬（増子敦貴）と新たな関係を育んでいる奈津子（水崎綾女）。
そんな中、麗奈は偶然、乙葉が妊娠していることを知ってしまう…。佳乃には隠そう、と奈津子（水崎綾女）と話す麗奈だが、その会話を佳乃は盗み聞きしており・・・。
乙葉の妊娠は、佳乃の狂鬼のスイッチを押すことになる。佳乃は乙葉に背後から近付き…！？
最後の復讐は、エスカレートしていく。行き着く先に待っている結末とは…！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
○
早乙女樹…高松アロハ(超特急)
七瀬祐一郎…増子敦貴(GENIC)
小松原乙葉…小西桜子
○
遠藤将生…落合モトキ
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
青塚美穂
監督
白川士
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)