超山奥に謎の移住家族！原宿で働いていた夫婦がナゼ？夫を襲った心不全…そこには生死の境を彷徨った波瀾万丈の人生ドラマが！
6月11日（木）放送「ナゼそこ？+【人生180度激変！東京・原宿からナゼ奈良の山奥へ？謎だらけ移住家族SP】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】超山奥に謎の移住家族！原宿で働いていた夫婦がナゼ？夫を襲った心不全…そこには生死の境を彷徨った波瀾万丈の人生ドラマが！
奈良と京都の県境付近の超山奥に、東京から移り住んだ謎の移住家族を発見！原宿で働いていた夫婦がナゼ？
その裏にはタイの秘境で人生観を180度変えられた衝撃の出来事、そして夫を襲った突然の心不全…お葬式まで覚悟し生死の境を彷徨った波瀾万丈の人生ドラマがあった！
さらに自宅の庭にある謎の“巨大な鉄の釜”そこに隠された、驚きの移住理由とは？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
高島礼子、良原安美
【番組公式ホームページ】
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奈良と京都の県境付近の超山奥に、東京から移り住んだ謎の移住家族を発見！原宿で働いていた夫婦がナゼ？
その裏にはタイの秘境で人生観を180度変えられた衝撃の出来事、そして夫を襲った突然の心不全…お葬式まで覚悟し生死の境を彷徨った波瀾万丈の人生ドラマがあった！
さらに自宅の庭にある謎の“巨大な鉄の釜”そこに隠された、驚きの移住理由とは？
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ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
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高島礼子、良原安美
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