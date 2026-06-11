警察庁はきょう（11日）、日本やアメリカなど10か国が参加した国際共同捜査で、犯罪グループが暗号資産をマネーロンダリングするサービス「AudiA6」の管理者とみられるロシア国籍とウクライナ国籍の男2人をきのう（現地時間10日）、ジョージアで逮捕したと発表しました。

「AudiA6」は、犯罪グループが犯罪収益を次々と移転させて警察の追跡を逃れるマネーロンダリングをする際に使われるサービスです。

「AudiA6」は2022年から2025年にかけて、ハッカー集団が身代金要求型ウイルスの「ランサムウェア」などで奪った3億3600万ユーロ（およそ622億円）以上の暗号資産のマネロンに使われ、犯罪グループからは3％から10％の手数料を得た疑いがあるということです。

国際共同捜査では、2人の逮捕とともに「AudiA6」のサイトの閉鎖を行いました。

警察庁は、世界で初めて「AudiA6」の解析に成功していたことなどから今回の国際共同捜査に参加していて、容疑者の摘発とサイトの閉鎖などに関わったということです。