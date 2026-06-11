阪神は１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に２―３で敗れ、屈辱の同一カード３連敗。ここ数年、苦手としている交流戦で今季も４勝９敗ともがき苦しんでいる。

阪神のチーム安打数「９」に対し、ソフトバンクは「７」。それでも勝敗を分けたのは選手個々のフィジカルだけでなく、ここ一番の場面での勝負強さや、守備走塁への高い意識などに象徴される野球の質そのものだった。

日頃、虎選手たちに「球際の強さ」を求めてきた藤川球児監督（４５）は「（ソフトバンクの）各選手はパワーがあり、しっかり振れる。最後の二塁から戻ってきた走塁のレベルの高さもそうですね。佐藤も素晴らしいバックホームでしたし坂本も素晴らしいタッチでしたけど、ああいうレベルの高いプレーは我々もキャンプから求めてやってきましたが、非常にレベルの高さを感じた。悔しいですけどタイガース全体として強くならなければと思います」と振り返った。

勝敗を分けたのは２―２の同点で迎えたソフトバンク７回の攻撃。二死二塁から牧原大が右前打を放つと、二走・野村は迷いなく三塁を蹴り本塁へ突入。右翼・佐藤輝は猛チャージでバックホームしたが、野村はヘッドスライディングでタッチをかいくぐりセーフ。虎ベンチはリクエストするも、判定が覆ることはなかった。

「我慢をしなければいけない時もあるし、当然悔しいしね。力に変えます」。そう語った虎指揮官は恒例の試合後記者対応が終わると、珍しく深々と頭を下げて報道陣の前から姿を消した。