¾ø¤·½ë¤¤¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¡ª¤ªÅò¤ò¤½¤½¤°¤À¤±´°À®¡ÖÇß¤«¤Á¤å¡¼Åò¡×¤Î¥¹¥¹¥á
Çß±«¤ÎÉÔÄ´¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë²Æì¤ÎÃÎ·Ã
Çß±«¤Î»þ´ü¤Ï¤à¤·½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¡¢ÂÎÄ´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤³¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢²Æì¤ÎÃÎ·Ã¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Æì¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇß´³¤·Æþ¤ê¤Î¤ß¤½½Á¡Ö¤«¤Á¤å¡¼Åò¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¡ª¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹
1. ³ïÀá¤ÈÌ£Á¹¡¢Çß´³¤·¤ò¤ªÏÐ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
2. Ç®Åò¤òÃí¤®¡¢Ì£Á¹¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
¼ê·Ú¤µ¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à¿ÍÂ³½Ð
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Êºî¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡¢¡ÖÇß¤Î»ÀÌ£¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡Ö³ïÀá¤«¤é¤è¤¤½Ð½Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Çß´³¤·¤È¤ß¤½½Á¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çß¤¬¹á¤ë¤ß¤½½Á¤Ï¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¤â¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¤ªÊ¢¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£ ¤ªÊ¢¤¬¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤È¡¢1Æü¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥à¥·¥à¥·¤·¤¿Æü¡¹¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤ª½õ¤±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖÇß¤«¤Á¤å¡¼Åò¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£