アンパンマンの声を担当する戸田恵子さん（68）が11日、映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日（金）全国ロードショー）の完成披露上映会に出席。アンパンマンを演じる上で大切にしていることを明かしました。

映画は、冒険家・ニャックルと交わした大切な約束を守るため、虹の星を目指して旅をしていたレッサーパンダの旅人・パンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、一緒に冒険へ出発する物語です。

イベントには戸田さんの他に、ばいきんまん役の中尾隆聖さん、パンタン役の土屋太鳳さん（31）、雨や雷を操る雲の怪物・アマグモラ役のEXIT・りんたろー。さん（40）、ばいきんまんが発明したメカからユニークなメカへと大変身したキューティーバードロボ役のEXIT・兼近大樹さん（35）が登場しました。

■戸田恵子「普段のアンパンマンをすごく大事にしたいな」

長年アンパンマンを演じてきた戸田さん。チーム全体で長くアフレコを続ける秘けつについて、「必ず、収録前にラジオ体操をやっています。自由参加なんですけれどもね。みんな声が起きるように、後ろを向くとスタッフさんもブースの向こう側でみんなやってるみたいな。全員が40歳、年をとったわけですから。これは体を維持するということが大事だなというふうに思っています」と明かしました。

また、土屋さんに“アンパンマンを演じる上で大切にしていること”を聞かれた戸田さんは「私は、アンパンマンの普段の暮らしをすごく大切にしたいなと思っていて」とコメント。

さらに、「アンパンマンワールドの中で、パン工場の中でジャムおじさんとの会話だったりとか。アンパンマンって、物を食べないじゃないですか。唯一、物を食べないキャラクターなんです。だから“いただきます”というセリフはないんですよ、いつでもね。みんなが食べてるところはわきの方でニコニコと笑って、みんなを見守っているみたいな。そういう精神のアンパンマンがいつも素晴らしいなと思って、普段のアンパンマンをすごく大事にしたいなと思って演じております」と心がけていることを語りました。