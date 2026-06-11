ほとんどサッカー経験ない日本人審判、Ｗ杯の大舞台に…「選手が人生をかけるような真剣勝負の場で他では決して味わえない達成感」
サッカーの競技経験がほとんどない異色の経歴ながら、１１日（日本時間１２日）開幕のワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に選出された審判（副審）がいる。
松江市職員の三原純さん（４４）だ。（松江支局 豊島瞬）
小、中学校で打ち込んだのは野球。サッカーは高校２年の時、日本代表がＷ杯に初出場した１９９８年フランス大会をテレビで見て、友人と遊びで始めた。
大学では草サッカーで審判を引き受けるように。「誰もやりたがらなかった」からだが、「自分が笛を吹くことで試合が成立する。必要とされている感覚があった」とのめり込んだ。
２００２年のＷ杯日韓大会は準々決勝を大阪で観戦し、圧倒的な熱気を肌で感じた。「一生サッカーに関わりたい」。翌年、市役所に就職後、日本サッカー協会（ＪＦＡ）認定４級審判員の資格を取った。
実戦経験を重ね、１１年にＪリーグを担当できる１級に昇級。１７年には国際審判員として国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に認定された。
国際試合を担当し、審判の醍醐（だいご）味を知った。昨年のＷ杯アジア予選プレーオフ、イラク対アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）戦では、ＵＡＥのゴールをオフサイドと判断して認めず、ビデオ判定でも正しいジャッジだったことが裏付けられた。「選手が人生をかけるような真剣勝負の場に深く関われる。試合が終わった瞬間、他では決して味わえない達成感と充実感がある」
市役所ではスポーツ振興課で働く。昨年は国際試合で約２０回、副審を務めた。１回に最低４〜５日は職場を離れるが、周囲の支援も受けて両立してきた。上司の上山真一課長は「何に対しても真剣に取り組んでいる。持てる力を発揮して」とエールを送る。
大会期間中に４５歳になる三原さん。意識するのは次世代へのバトンタッチだ。「日本人審判が今後も世界の舞台で信頼されるよう、最大限の力を発揮したい」。そう力を込めた。
◆審判＝主審、副審と第４の審判員、試合映像を確認するＶＡＲなどが連携して担当する。副審はタッチライン沿いで、ボールがラインを割ったかや、オフサイドの判定などを担う。