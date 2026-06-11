サッカーの競技経験がほとんどない異色の経歴ながら、１１日（日本時間１２日）開幕のワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に選出された審判（副審）がいる。

松江市職員の三原純さん（４４）だ。（松江支局 豊島瞬）

小、中学校で打ち込んだのは野球。サッカーは高校２年の時、日本代表がＷ杯に初出場した１９９８年フランス大会をテレビで見て、友人と遊びで始めた。

大学では草サッカーで審判を引き受けるように。「誰もやりたがらなかった」からだが、「自分が笛を吹くことで試合が成立する。必要とされている感覚があった」とのめり込んだ。

２００２年のＷ杯日韓大会は準々決勝を大阪で観戦し、圧倒的な熱気を肌で感じた。「一生サッカーに関わりたい」。翌年、市役所に就職後、日本サッカー協会（ＪＦＡ）認定４級審判員の資格を取った。

実戦経験を重ね、１１年にＪリーグを担当できる１級に昇級。１７年には国際審判員として国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に認定された。

国際試合を担当し、審判の醍醐（だいご）味を知った。昨年のＷ杯アジア予選プレーオフ、イラク対アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）戦では、ＵＡＥのゴールをオフサイドと判断して認めず、ビデオ判定でも正しいジャッジだったことが裏付けられた。「選手が人生をかけるような真剣勝負の場に深く関われる。試合が終わった瞬間、他では決して味わえない達成感と充実感がある」

市役所ではスポーツ振興課で働く。昨年は国際試合で約２０回、副審を務めた。１回に最低４〜５日は職場を離れるが、周囲の支援も受けて両立してきた。上司の上山真一課長は「何に対しても真剣に取り組んでいる。持てる力を発揮して」とエールを送る。

大会期間中に４５歳になる三原さん。意識するのは次世代へのバトンタッチだ。「日本人審判が今後も世界の舞台で信頼されるよう、最大限の力を発揮したい」。そう力を込めた。

◆審判＝主審、副審と第４の審判員、試合映像を確認するＶＡＲなどが連携して担当する。副審はタッチライン沿いで、ボールがラインを割ったかや、オフサイドの判定などを担う。