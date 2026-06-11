失点しなければ負けない。とにかく点は許さない。展開次第では引き分けも視野に入る初戦オランダ戦。日本代表のGK鈴木彩艶（パルマ）は完封発進を誓った。

「やっぱりゼロで進めること。守備の時間ももちろん多くなると思うけれど、イングランド戦のように固く守り続けることが最後に勝ち点を取ることにつながる」。日本は14年ブラジル大会ギリシャ戦（0―0）を最後にW杯で9試合連続失点中。不名誉な記録を阻止する。

高さを封じる。オランダ代表の平均身長は1メートル85。映像をチェックした1メートル90の鈴木彩も「でかいという感じですね」と思わずこぼした。鍵になるのがハイボールの処理。事前合宿からクロス対応や高さ対策に時間を割いてきた。「大きい選手が入ると怖さが一つ増す。自分が防げるところは防いでいきたい」。キーマンの快足FWマレン（ローマ）とはセリエAで対峙（たいじ）済み。「小さいスペースからシュートを狙ってくる」と抑え込むイメージは膨らんでいる。

W杯デビューが近付くとともに、身辺も騒がしくなってきた。イングランド1部アストンビラが鈴木彩をリストアップしていると、世界の移籍に精通するロマーノ記者がX（旧ツイッター）に投稿。既にマンチェスターUなど強豪クラブが獲得に関心を示しており、世界中が熱視線を送る。

「積み重ねてきたものがある。落ち着いて自分のパフォーマンスを出せば必ずチームの助けになれる」。批判を浴びた24年アジア杯から2年5カ月。どっしりと構える守護神ほど、頼もしい存在はない。