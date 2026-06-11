◇交流戦 楽天8―2巨人（2026年6月11日 楽天モバイル 最強パーク）

楽天は11日、本拠地で巨人に8―2で快勝し、連敗を5で止めた。成績不振で休養した三木肇監督（49）に代わって10日から監督代行を務める塩川達也ヘッドコーチ（43）は、2試合目で初勝利を挙げた。

中島からウイニングボールを渡されたという塩川監督代行は「もらった瞬間はうれしい中で、いろんな思いがこみ上げてきたというか、うれしいけど喜んでいる場合じゃないというところ、そこですね」と思いを口にした。

かつて絶対的エースとして2013年の楽天日本一の立役者となった巨人・田中将大から5得点と、打線が攻略した。現役時代はチームメートだった右腕との対戦について「そもそも日本を代表するピッチャーと思って、今日は臨んだ。200勝しているピッチャー、という見方をしていました」といい、機動力も駆使した。初回先頭の平良が右前打で出塁し、二盗に成功。1死三塁から3番・辰己の投前への内野安打で先取点を奪った。さらに渡辺佳の適時二塁打、村林の適時内野安打などで3点を追加。4本の長短打に2盗塁を絡めた、鮮やかな先制劇だった。

「初戦のジャイアンツさんの野球を見て、足が脅威であると再、再、再確認できた。平良のスチールはかなり大きかった。あそこでスタートをきる勇気が一番成長したところ」と平良の走塁を称えた。

2回には4番・マッカスカーの左前適時打で加点。マッカスカーは6回に特大の中越え3ランも放った。7回に9番の小深田が左前打を放ち、5月23日のロッテ戦以来となる先発全員安打をマークした。分厚い援護を受けた先発・滝中瞭太は、8回を4安打2失点で3勝目を挙げた。

就任した前日は0-7で完敗。塩川監督代行は「選手には前向きな言葉しか言わない。思い切っていってほしいなと、そこを僕らがどれだけアシストできるかだと思っているし、今日を見ても能力ある選手が多い」と巻き返しを期した。